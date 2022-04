Claudia Melo, a nova musa do camarote Bateria Nota 10 Caras

Com looks exclusivos que serão feitos pela estilista, Claudia que, recentemente, finalizou as gravações do filme “Rocinha – Toda História Tem Dois Lados”, em que dá vida à policial Vanessa, conta os dias para a chegada do Carnaval e não esconde estar ansiosa para pisar no Sambódromo no novo posto: o de musa do camarote. Vale lembrar que a atriz, inclusive, já esteve junto com Valéria Costa no Camarote Bateria Nota 10/Caras para conferir a Lavagem da Marquês de Sapucaí, no último dia 10, aprovou tudo o que viu.