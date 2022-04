Celebridades aproveitam último dia de Carnaval na Sapucaí

Famosos como Yasmin Brunet, Rebeca Andrade e Jesuíta Barbosa aproveitaram o último dia de desfiles na Sapucaí

24/04/2022, às 20h23

Encerrando o fim de semana de desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, diversas celebridades marcaram presença na Sapucaí.

Na Sapucaí, palco dos desfiles grandiosos no Rio de Janeiro, a medalhista olímpica Rebeca Andrade (22) esteve presente o Nosso Camarote, assim como Yasmin Brunet (33) e a atriz Giovanna Lancellotti (28), que esteve presente todos os dias na Sapucaí.

Aline Campos (34) também curtiu os desfiles na Sapucaí, Mel Maia (17), que desfilou pela Grande Rio na mesma noite também marcou presença em camarote.

Do outro lado, Linn da Quebrada (31), recém eliminada do BBB 22, esteve presente no camarote Folia Tropical!

Jesuíta Barbosa (30), que está no ar em Pantanal, vivendo Jove, também aproveitou o Carnaval na Sapucaí e foi fotografado em camarote.

Camila Queiroz e Klebber Toledo trocam beijos em camarote na Sapucaí:

No último sábado, 23, Camila Queiroz (28) e Klebber Toledo (35) aproveitaram o último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí.

A noite na Sapucaí foi marcada por desfiles grandiosos, e o casal aproveitou a noite da melhor forma possível.

Confira os famosos que marcaram presença na Sapucaí:

Yasmin Brunet no 'Nosso Camarote' na Sapucaí - Foto: Rogério Fidaldo / Agnews

Luciana Gimenez no Camarote N° 1 - Foto: Fabricio Pioyani / Agnews

Rebeca Andrade marca presença no 'Nosso Camarote' - Foto: André Moreira / Agnews

Jesuíta Barbosa no camarote 'Folia Tropical' na Sapucaí - Foto: Victor Chapetta / Agnews

Mel Maia no 'Nosso Camarote' - Foto: Rogério Fidalgo / Agnews

Linn da Quebrada em camarote na Sapucaí - Foto: Victor Chapetta / Agnews

Gi Lancelloti na Sapucaí - Foto: Dilson Silva / Agnews

Juliana Alves em camarote na Sapucaí - Foto: André Moreira / Agnews

Duda Reis em camarote na Sapucaí - Foto: André Moreira / Agnews

Aline Campos na Sapucaí - Foto: Rogério Fidalgo / Agnews