Carol Narizinho revela motivos de ter parado de desfilar no carnaval: "O samba morreu"

Carol Narizinho listou duas questões que a fizeram desistir de entrar na avenida neste ano

Carol Narizinho (32) revelou o motivo de ter parado de desfilar no carnaval: a falta de samba nos pés, segundo ela mesma.

"Quando me perguntam por que não desfilo mais no carnaval. Olha eu no ensaio quando desfilava. Cadê o samba? Isso que eu fiz aulas para aprender a sambar, mas realmente não levo jeito para a coisa", disse ela.

Insatisfação com seu corpo foi outro motivo que fez Narizinho levar em consideração a ideia de não se apresentar mais em desfiles de escola de samba.

"E é tudo truque, num vestido de franjas para dar movimento. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. E o samba morreu. Fora que esse bumbum duro não me pertence mais, não tinha uma celulite. Então, é melhor ficar só assistindo mesmo, e aplaudindo as amigas que sabem sambar", finalizou.

Carol Narizinho confessa que teve vontade de desistir de 'A Fazenda'

Após participar do reality show, Carol Narizinho decidiu abrir o coração e falar sobre sua participação no programa da Record.

Narizinho confessou que teve vontade de deixar o confinamento, ao ser questionada sobre ter vontade de entrar em outro reality.

"Olha, eu acho que não [participaria]. Era meu sonho participar, mas, agora que eu participei, teve momentos ali que eu me arrependi. Tiveram momentos que eu disse: ‘Meu Deus, eu vou embora disso aqui, eu não aguento mais. Eu vou tocar o sino’…Quis sair correndo, deixar todo mundo lá", explicou ela.

Carol também aproveitou para falar sobre Lidi Lisboa (38), uma das participantes que mais causou na edição.

"Ela dizendo que o maior sonho dela é voltar pra casa, eu não entendo o que ela ainda fazia lá, se ela queria voltar pra casa, volta, deixa quem quer estar lá, realmente ficar lá", disparou.