Carnaval do amor! Famosos apaixonados curtem último dia de desfiles na Sapucaí

Casais curtiram o último dia de desfiles na Sapucaí celebrando o amor

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 21h48

O Carnaval 2022 foi a folia do amor! No último dia de desfiles na Sapucaí, diversas celebridades estiveram presentes no Rio, apaixonadas.

Vários casais aproveitaram o último dia de folia na Sapucaí, como foi o caso de Pedro Scooby (33), que foi eliminado do BBB 22 a tempo de curtir o Carnaval ao lado da amada, Cintia Dicker (35).

Thelminha (37), a nossa musa, também aproveitou o Carnaval,ao lado do amado em camarote no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e Isabella Santoni (26), posou para os fotógrafos ao lado do namorado no Rio.

O cantor Ferrugem (33) também curtiu o Carnaval apaixonado ao lado da esposa, Thaís, e trocou beijos apaixonados com a amada durante os desfiles.

Fernanda Paes Leme (38) também surgiu coladinha com o namorado, Victor Sampaio. Assim como Camila Queiroz (28) e Klebber Toledo (35) que encantaram com os cliques apaixonados.

Celebridades aproveitam último dia de Carnaval na Sapucaí:

Encerrando o fim de semana de desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro,diversas celebridades marcaram presença na Sapucaí.

Na Sapucaí, palco dos desfiles grandiosos no Rio de Janeiro, a medalhista olímpica Rebeca Andrade (22) esteve presente o Nosso Camarote, assim como Yasmin Brunet (33) e a atriz Giovanna Lancellotti (28), que esteve presente todos os dias na Sapucaí.

Veja os casais apaixonados no último dia de Carnaval:

José Aldo e Vivianne em Camarote na Sapucaí - Foto: Agnews

Ferrugem e Thaís beijam muito em Carnaval - Foto: Fred Pontes / Divulgação

Fernanda Paes Leme com o namorado - Foto: Rogério Fidalgo / Agnews

Cintia Dicker e Pedro Scooby - Foto: Graça Paes / Agnews

Isabella Santoni e namorado - Foto: Fabricio Pioyani / Agnews