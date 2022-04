Carnaval 2022: Veja os horários dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro

As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro desfilam neste fim de semana

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 13h25

Na contagem regressiva para os desfiles de Carnaval, as escolas de samba estão nos últimos preparativos, prontas para desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Neste fim de semana, as doze escolas de samba, do Grupo Especial do Rio de Janeiro vão embalar a Sapucaí nos dias 22 e 23 de abril, assim como as academias de São Paulo.

No dia 22, quem abre a noite é a Imperatriz Leopoldinense, às 21h15, em seguida vem a Mangueira às 22h30, Salgueiro 23h40, São Clemente 01h00, a Unidos da Viradouro 02h15 e claro, Beija-flor de Nilópolis encerra o primeiro dia com seu desfile às 03h30.

No mesmo fim de semana, dia 23, quem vai começar os desfiles é a Paraíso do Tuiuti, às 21h15, seguida pela Portela às 22h30. Mocidade sobe à Sapucaí às 11h45, Unidos da Tijuca 01h00. E às 02h15 a Grande Rio, e fechando o Carnaval no Rio de Janeiro em grande estilo vem a Vila Isabel.

Veja os ensaios técnicos do Grupo Especial de escolas de samba do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Carnaval (@rio_carnaval)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Carnaval (@rio_carnaval)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Carnaval (@rio_carnaval)