Carlinhos Maia é homenageado em desfile da Império de Casa Verde em São Paulo

O humorista foi homenageado em desfile que contou com a presença do seu marido e da família

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 10h01

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo que aconteceu neste último sábado, 23, o humorista Carlinhos Maia(30) foi homenageado no sambódromo do Anhembi.

Com o enredo "O poder da comunicação - Império, o mensageiro das emoções", a escola paulistana Império de Casa Verde homenageou o influenciador.

Carlinhos cruzou o sambódromo em um carro alegórico feito especialmente para sua participação no desfile da escola.

O ator também levou seu marido Lucas Guimarães(28) e seus pais Maria das Graças e Virgílio para sambarem na avenida.

Confira aqui imagens de Carlinhos Mais no desfile em que foi homenageado!

Carlinhos Maia mostrou ter samba no pé ao cruzar o Anhembi

- Foto: Leo Franco/AgNews

Carlinhos Maia foi homenageado em desfile no Carnaval de São Paulo

- Foto: Leo Franco/AgNews

A escola de samba paulistana Império de Casa Verde homenageou

o humorista - Foto: Leo Franco/AgNews

O marido de Carlinhos, Lucas Guimarães também compareceu ao desfile

- Foto: Trumpas