Carlinhos Brown agitou a Sapucaí desfilando com a Mocidade

O cantor agitou o desfile da escola Mocidade Independente e esbanjou alegria na Sapucaí

No segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, que ocorreu neste sábado, 23, Carlinhos Brown (59) marcou presença na Sapucaí.

Desfilando pela Mocidade Independente, o cantor esbanjou alegria ao cruzar o sambódromo a partir da 0:30h, hora prevista para a Mocidade começar o desfile.

Esta foi a primeira vez em que Carlinhos participou da composição de um samba-enredo. O enredo "Batuque ao Caçador", é uma homenagem ao orixá Oxóssi regente da Mocidade.

"É muito bom estar nessa avenida que traz o toque do agueré. Não podia ser diferente no terreiro da Tia Xica, essa Yalorixá que potencializou a Mocidade Independente, assim como fez com Quirino, Miquimba, Mestre André... hoje, estar ao lado do Dudu (Mestre da Mocidade) é de extrema importância para mim", comentou o jurado do The Voice Brasil.

