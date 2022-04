SAMBA NO PÉ!

As apresentadoras Carla Prata e Luciana Gimenez estiveram presentes no ensaio de Carnaval da Vai-Vai

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 11h17

No último domingo, 03, as apresentadoras Carla Prata (40) e Luciana Gimenez (52) mostraram todo o samba no pé durante o ensaio da Vai-Vai, em São Paulo.

Madrinha da escola de samba, Carla Prata dançou ao lado de Luciana Gimenez e Veronica Bolani, a rainha de bateria da Vai-Vai.

Carla Prata apostou em um look preto com detalhes em brilho, que surpreendeu e encantou o público presente no ensaio.

Ao lado de Luciana e Veronica, Carla mostrou todo seu samba no pé durante o ensaio. A apresentadora além de desfilar pela Vai-Vai em São Paulo, também estará presente no Carnaval do Rio de Janeiro pela Imperatriz Leopoldinense.

Carla Prata e Luciana Gimenez mostram samba no pé durante ensaio de Carnaval:

Luciana Gimenez, Carla Prata e Veronica Bolani no ensaio da Vai-Vai - Foto: Daniella Fernandes

