Carla Prata se diverte em ensaios de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo

14/03/2022, às 21h41

No último domingo, 13, Carla Prata (40) desfilou e marcou presença em um ensaio da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense.

A apresentadora, que será Musa da escola Imperatriz no Carnaval deste ano, aterrissou no Rio de Janeiro para um ensaio técnico.

Com um look feito pelo estilista Rafael Carneiro (37), Carla vestia um macacão verde e prata, que são as cores da Imperatriz, com aberturas laterais e só um ombro.

Carla Prata e a Imperatriz Leopoldinense vão marcar presença na Marquês de Sapucaí no dia 22 de abril e com o enredo "Meninos eu vivi... Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine".

No Carnaval do Rio de Janeiro, nomes como Bianca Andrade (27) e Gil do Vigor (30) irão marcar presença no sambódromo carioca.

Carla Prata desfila em São Paulo no ensaio da Vai-Vai

Na última sexta-feira, 11, a apresentadora desfilou e mostrou ter samba no pé no ensaio da escola de samba paulista Vai-Vai.

Carla, que será Madrinha de Bateria da Vai-Vai, apostou na beleza para o ensaio com um macacão preto brilhante e com correntes.

A Vai-Vai e sua Madrinha vão desfilar no Anhembi no dia 23 de abril, um dia após a apresentadora marcar presença no Rio de Janeiro.

