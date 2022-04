Carla Diaz celebra primeiro título da Grande Rio: "Uma honra fazer parte desta história"

A atriz Carla Diaz celebrou o primeiro título da Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 17h31

Carla Diaz(31) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 27, para comemorar o primeiro título da Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e ex-participante do BBB 21 compartilhou algumas fotos em que aparece fantasiada e aproveitou para relembrar sua trajetória na avenida.

"Aos 11 anos fui apresentada e acolhida pela Grande Rio, onde conheci o carnaval de sapucaí e do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de desfilar em carro, princesa das passistas, madrinha da pimpolhos do Grande Rio e em destaques bem altos de uns 15m de altura. Até receber o convite para ser musa da escola", recordou.

Carla explicou que esse ano não conseguiu desfilar devido a sua agenda de trabalho. "Esse ano não pude desfilar nesse posto que me foi dado com tanto carinho, por conta de agenda de trabalhos, mas me deram a honra de vir na presidência da escola. Um posto completamente diferente de tudo que já tinha desfilado, sem fantasia, na frente da escola… E que emoção ver pela primeira vez, a minha escola passar, e passar tão linda e focada…", acrescentou.

A artista completou a publicação falando sobre a felicidade de ver sua escola do coração ser campeã do Carnaval. "Hoje, 20 anos depois, pude ver a minha escola ser campeã. 20 anos vendo tantas pessoas trabalharem e se dedicarem ao carnaval com um amor gigante! Que orgulho, que felicidade! Parabéns @granderio. É uma honra fazer parte desta história", finalizou.

Confira a publicação da artista: