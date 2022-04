Camilla de Lucas esbanja poder e beleza desfilando em ensaio da escola de samba carioca Grande Rio

A ex-BBB Camilla de Lucas se juntou a cantora Pocah e outros grandes nomes para o ensaio da Grande Rio

Neste domingo, 3, ocorreu no Rio de Janeiro um ensaio da escola de samba Grande Rio. A ex-BBB Camilla de Lucas (27) marcou presença no evento com um look ousado e poderoso.

O look da influenciadora consistia em um biquíni verde com cristais vermelhos por cima da peça. Verde e vermelho são as cores da escola de samba.

Em seu Instagram, a ex participante que ficou no pódio do Big Brother 21 recebeu vários elogios após postar seu look para o desfile teste. "Jesus! Ela é muito top model !", comentou a atriz Taís Araújo (43).

Quem também marcou presença nos comentários elogiando Camilla foi o seu amigo na casa do BBB 21, João Luiz Pedrosa (25). "Amiga você é tudo", escreveu João.

Além do clique com o look, a youtuber também postou um vídeo mostrando que tem muito samba no pé e está mais que pronta para o desfile oficial da Grande Rio que acontece no dia 23.

Outras presenças no ensaio da Grande Rio

Além de Bianca Andrade (27), Paolla Oliviera (39) e seu namorado Diogo Nogueira (40) também marcaram presença no ensaio da escola carioca.

E Camilla de Lucas não era a única participante do Big Brother Brasil 21 presente na Sapucaí. A cantora Pocah (27) também marcou presença no ensaio da Grande Rio.

A cantora arrasou no look para o ensaio vestindo um top e saia verdes e uma luva vermelha que cobria apenas o antebraço.

Bianca Andrade compareceu ao ensaio da escola de samba carioca com

um look futurista - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Pocah foi outra participante do BBB 21 que marcou presença no ensaio da

Grande Rio - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews