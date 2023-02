Camila Queiroz vai embora de camarote correndo após faturar grana alta: ‘Acabou meu contrato’

Bem sincera, atriz Camila Queiroz comparece a camarote com vestidinho dourado mínimo mas vai embora correndo; Entenda

A atriz Camila Queiroz (29) foi vista em um momento bastante inusitado, sendo sincerona, na Marquês de Sapucaí, neste domingo, 19! A famosa foi flagrada indo embora de um camarote para qual ela tinha sido contratada para fazer uma aparição.

Camila estava presente para divulgar os produtos de uma marca de beleza. Toda maquiada com itens da linha principal da marca, ela posou para as lentes das câmeras fazendo caras e bocas com um look dourado mínimo maravilhoso. Porém, assim que seu contrato acabou, ela saiu disparada do local.

De acordo com o jornal “Extra”, ela disse: “Já acabou meu contrato”, enquanto saía do lugar, onde ficou por apenas duas horas. Camila, então, foi ao encontro de seu marido Klebber Toledo, que estava em outro camarote, onde foi pago para estar.

Ousada, Camila Queiroz empina o bumbum em vestido vazado e fãs babam: "Perfeita!"

Na última quinta-feira, 16, a atriz Camila Queiroz roubou a cena ao dar um show de sensualidade em suas redes sociais. A morena iniciou a tarde compartilhando uma série de cliques ousados em sua conta no Instagram. “Look do nosso reencontro em #CasamentoAsCegasBrasil2. Quem já viu?", escreveu a atriz se referindo ao reality que comanda na Netflix ao lado do marido, o ator Klebber Toledo. A musa apareceu na escada fazendo pose para mostrar o vestido justo, com recortes e transparências. De costas, a artista ainda deu zoom no bumbum e deixou toda suas curvas em evidência.