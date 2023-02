Camila Pitanga surge com fantasia ousada em dia de carnaval

Camila Pitanga esbanja sensualidade ao mostrar a sua fantasia mínimo para curtir um dia de carnaval

A atriz Camila Pitanga caprichou na escolha da fantasia para curtir o final de semana de carnaval. Nas redes sociais, a estrela registrou o seu look para se divertir com os amigos e esbanjou beleza e sensualidade.

A artista apareceu com um modelito todo vermelho, composto por top em formato de flor, calcinha estilo hot pants e luvas com transparência.

Nos comentários da foto, ela foi muito elogiada por seus seguidores. “Linda”, disse um fã. “Amei o look!”, declarou outro. “Muita lindeza”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga surge em clima de romance com o namorado

Há pouco tempo, Camila Pitanga (45) compartilhou uma sequência de fotos inusitadas em suas redes sociais. A atriz, que costuma ser bastante reservada quanto a sua vida pessoal, publicou um clique trocando beijos com o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, nos stories, enquanto curtiam o pôr do sol em uma praia no Rio de Janeiro.

Pitanga postou primeiro um vídeo da praia e escreveu: “Obrigada RJ”, saudando o sol. Em seguida, a morena compartilhou uma foto sozinha, usando um biquíni laranja estampado e escreveu: "Oi, tudo bem?”. Na foto seguinte, Camila respondeu o próprio questionamento e legendou com bom-humor: “Tudo ótimo”, disse ao publicar a foto beijando o amado.

Discretos na relação, Camila e Patrick assumiram o namoro em outubro de 2021, um ano após a atriz terminar o relacionamento com a artesã Beatriz Coelho. Desde então, os pombinhos prezam pela privacidade e são raros os momentos em que a atriz expõe detalhes do romance com o professor.