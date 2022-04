Babu Santana e Felipe Prior se encontram em camarote na Sapucaí

Ex participantes do BBB 20, Prior e Babu se encontraram em Carnaval na Sapucaí

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 15h22

O Carnaval na Sapucaí também está sendo um palco para grandes encontros, e na última sexta-feira, 22, Felipe Prior (29) e Babu Santana (42) se encontraram e registraram o momento.

Em seu perfil no Twitter, Babu compartilhou um clique sorridente ao lado de Prior, e claro, deixou os fãs da dupla enlouquecidos.

A dupla posou no 'Nosso Camarote' na Marquês de Sapucaí e aproveitaram os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Babu e Prior se conheceram durante o BBB 20, e desde então, conquistaram uma legião de fãs nas redes sociais.

Veja o clique de Felipe Prior e Babu Santana: