Arrasadora, Iza exibe corpo escultural com look mínimo de Carnaval

Cantora Iza exibe corpo escultural com fantasia dourada de Carnaval no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 09h32

Dona de um corpão não menos do que escultural, a cantora Iza (31) voltou no tempo na internet e relembrou de um momento especial na vida dela.

Em seu perfil no Instagram, a jurada do programa The Voice Brasil, exibido pela TV Globo, fez um TBT e recordou de quando desfilou no Rio de Janeiro com a Imperatriz Leopoldinense.

"2 anos desse dia!", escreveu a famosa que literalmente arrasou na Marquês de Sapucaí com um poderoso look dourado bem provocante e muito samba no pé.

Mostrando o gingado e as curvas dela na avenida, a cantora Iza mandou bem como destaque de Carnaval e atraiu todos os flashes para ela. Que poderosa!

