Após look inspirado na cantora Normani, Pocah recria visual de Doja Cat

Pocah está recriando visuais de divas pop americanas para seus blocos de Carnaval e os fãs estão amando

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 09h03

Neste domingo, 25, Pocah (27) postou em seu Instagram um clique em que recriou um look da cantora Doja Cat (26).

Com um look branco e barriga à mostra, a cantora brasileira escreveu na legenda do post: "Hoje é dia de Doja Cat no Bloco da Pocah".

E os fãs da participante do Big Brother 21 foram à loucura com o visual inspirado na artista indicada ao Grammy. "Você me surpreende todos os dias", comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: "Tá servindo muito nos looks".

Os seguidores da cantora rasgaram elogios nos comentários. "Dona de toda a beleza", elogiou uma seguidora. E outro fã comentou: "Não dá, é a maior mesmo".

Quem também marcou presença nos comentários do post foi Sabrina Sato (41) que escreveu: "Tô amando". E a influenciadora Thaynara OG (29) comentou: "Tá arrasando muito nas produções".

Para o seu bloco de Carnaval, a cantora e ex-BBB recriou mais um visual de divas pop americanas. A dona do hit Ainda já havia se inspirado na cantora Normani (25). Outro nome internacional que Pocah se inspirou foi a artista Nicki Minaj (39)

E no último sábado, 26, Pocah se caracterizou como a rapper Cardi B (29) e apostou em um look com estampas de onça.

Confira aqui os looks de Pocah inspirados em Doja Cat e Cardi B!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)