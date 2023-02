Após horas em trio elétrico, Anitta se disfarça para curtir Carnaval nas ruas de Salvador

Depois de 5 horas em trio elétrico, cantora Anitta surge disfarçada com look largo no meio da multidão pelas ruas de Salvador, na Bahia

A cantora Anitta (29) se apresentou em Salvador na noite de sexta-feira, 17, mas não foi só do trio elétrico que ela curtiu a folia na Bahia. A artista surgiu disfarçada no meio da multidão pelas ruas da cidade.

Nos Stories de seu Instagram, na madrugada deste sábado, 18, a poderosa mostrou que foi para o meio do povo usando um boné, shorts largo, abadá e chinelo. Nos vídeos, ela ainda aparece com uma máscara no queixo, se jogando na dança ao lado de amigos.

Em alguns registros, a cantora surgiu seguindo bloco, rebolando muito com uma amiga e até comendo milho. Antes de sair do hotel, Anitta brincou: "Ninguém vai saber que sou eu", disse ela, em inglês.

Recentemente, Lorena Improta também se fantasiou para curtir o Carnaval de Salvador em show do marido, Léo Santana.

Confira Anitta curtindo o Carnaval no meio do povo em Salvador:

Anitta revela motivo para não dar mais destaque ao bumbum nos looks

A cantora Anitta agitou as ruas de Salvador, na Bahia, na sexta-feira, 17, com o seu trio elétrico e caprichou na escolha do look. A beldade apareceu com uma fantasia toda prateada, que destacou a cinturinha fina dela e as pernas torneadas.

Porém, a estrela contou que não está mais dando tanta atenção para o seu bumbum na hora de escolher os looks.

Nos bastidores do trio elétrico, Anitta contou o motivo para não usar mais tantos looks que destacam o bumbum. "Essa moda da calça que na parte de trás deixa só as bolas da bunda de fora eu já usei muito. Mas hoje depende do que eu estou a fim no dia. Não estou mais nessa onda, não. Já mostrei muito a bunda. Estou a fim de deixar a bunda descansar. Ficar cuidando da bunda dá muito trabalho", disse ela ao site Gshow.

