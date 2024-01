Após críticas, Paolla Oliveira surge deslumbrante em novo ensaio de Carnaval

Após enfrentar comentários cruéis sobre seu físico, Paolla Oliveira não se abala e deixa corpão à mostra em novo ensaio de Carnaval

Após enfrentar críticas sobre seu físico, Paolla Oliveira mostrou que não se abalou com os comentários. A atriz, que foi alvo de comentários cruéis após usar uma fantasia reveladora em um ensaio de Carnaval, surgiu deslumbrante em um novo desfile como musa da Grande Rio, na noite da última quinta-feira, 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paolla compartilhou alguns vídeos mostrando os bastidores de sua preparação para as festividades carnavalescas. A atriz não só arrasou com muito samba no pé, mas também ostentou toda sua beleza com um traje dourado ainda mais ousado do que aquele que lhe rendeu críticas.

Com os seios cobertos apenas por um adorno de sol e detalhes do corpão, como as pernas torneadas e o bumbum, completamente à mostra, a artista brilhou e mostrou que sua confiança é a melhor resposta para as críticas. Além de ostentar um físico impecável, Paolla também deslumbrou com seu sorriso, alegria e muito carisma na avenida.

Vale mencionar que no último ensaio, Paolla sofreu com a pressão estética depois que alguns seguidores fizeram comentários cruéis sobre seu corpo em meio a folia. Para a ocasião, Paolla apostou em um modelito mais ousado, com tramas vazadas repletas de brilhos e pedrarias, que deixaram detalhes de seu corpaço evidente.

Apesar de dar um show de habilidade, beleza e simpatia, a artista acabou atraindo muitos comentários negativos sobre aparência. Alguns internautas apontaram que ela está 'fora de forma': “Podem me chamar de recalcada, mas não é uma deusa mais”, “Infelizmente a idade chega para todos”, “Engordou muito”, foram alguns dos comentários.

Paolla Oliveira rebate críticas sobre seu físico

No último final de semana, Paolla Oliveira concedeu uma entrevista ao Fantástico, da Globo, para falar sobre os recentes comentários em relação ao seu corpo. A atriz contou que defende a beleza natural das mulheres e sem filtros de edição nos posts na internet, apesar de sofrer com as críticas constantes em suas redes sociais.

“Eu não acordei um dia e falei assim: ‘Ah, minha pauta da vida vai ser corpo’, do nada. Eu fui provocada, estou sendo provocada há anos”, disse ela, e completou: “E eu imagino que várias mulheres que estão assistindo agora vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala. Eu estar mais confortável me faz ter mais vontade de falar", contou.

A estrela ainda relembrou que recebe muitas críticas de mulheres. “Mas não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: ‘Sai daí, boba, para de fazer isso. Não descredibiliza o movimento de outra mulher'. Ela está passando pela mesma que você passou, por mais que você não enxergue", disse; Relembre 5 vezes em que Paolla exibiu fotos sem filtro na internet.