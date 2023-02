Aos 46 anos, Patrícia Poeta curte Carnaval só de top e com corpo sequinho à mostra

Patrícia Poeta curte Carnaval com look ousado; soltinha, ela posou para fotos e mostrou simpatia

Um espetáculo aos 46 anos, a apresentadora Patrícia Poeta atraiu olhares neste domingo (19) ao aparecer com um look poderoso para curtir o bloco de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador. Ela escolheu uma produção nada básica e mostrou que está soltinha.

A comandante do Encontro apostou em uma combinação de top e calça metalizados em um tom rosa intenso. Com uma aplicação de pedras na cabeça e a barriga de fora, ela deixou a sua beleza em evidência e atraiu muitos olhares.

Simpática, a apresentadora posou para fotos antes de subir no trio. Lá de cima, ainda acenou para o público e para os fãs esbanjando elegância e estilo com sua produção sofisticada.

Esta é a segunda vez que Ivete Sangalo se apresenta em Salvador.No sábado, 18, ela impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo tocando percussão ao lado do filho, Marcelo Sangalo.

A cantora e o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady (37), agitaram o público do Bloco Coruja, no Circuito Barra Ondina, em Salvador, Bahia, e ao dividir o momento em seu perfil no Instagram, ela se derreteu.

Veja: