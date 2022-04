Any Gabrielly faz estreia brilhante na Sapucaí: "Que sonho"

A atriz e cantora Any Gabrielly fez sua estreia pela Unidos de Vila Isabel e mostrou todo seu samba no pé

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 18h55

Encerrando o último dia de desfiles na Sapucaí, Any Gabrielly (19) fez sua grande estreia pela Unidos de Vila Isabel.

Após uma turnê com o grupo Now United, Any Gabrielly continua sua temporada incrível, e desta vez, mostrou todo seu samba no pé durante desfile na Sapucaí.

Sobre a experiência de desfilar na Sapucaí, Any declarou: "A música sempre foi algo que fez parte da minha vida, principalmente o samba. Desde pequena sempre acompanhei em casa a paixão pelo Carnaval, minha mãe já chegou a desfilar e deixou esse desejo em mim. Muito feliz que esse momento finalmente chegou! Estava animada para ver toda essa alegria que existe na avenida", disse Any.

Em seu perfil no Instagram, Any compartilhou os detalhes da produção para a Sapucaí e celebrou sua estreia: "Ontem foi dia de estrear no Carnaval com a Vila Isabel, que sonho foi viver a Sapucaí, que honra foi fazer parte dessa homenagem ao grande Martinho da Vila. Que dia inesquecível! Obrigada a todo mundo que deixou uma mensagenzinha e ficou acordado até o sol nascer para me acompanhar nessa", agradeceu.

A Unidos de Vila Isabel foi a última escola de samba a passar pela avenida, e trouxe uma belíssima homenagem ao cantor e compositor Martinho da Vila.

Any Gabrielly faz estreia brilhante na Sapucaí:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Any Gabrielly (@anygabriellyofficial)

Any Gabrielly brilha na Sapucaí - Foto: Vitor Chapetta

Any Gabrielly faz estreia na Vila Isabel - Foto: Vitor Chapetta