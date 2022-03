Anitta surge fantasiada de 'Cowgirl' para apresentação no Carnaval em Barretos

A cantora Anitta apostou em um look poderoso para se apresentar em Barretos nesta segunda-feira, 28

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 20h06

Anitta(28) apostou em um look poderoso para se apresentar no Carnaval de Barretos, interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 28.

Em seu feed no Instagram, a cantora surgiu fantasiada de 'Cowgirl' e arrancou elogios dos seguidores ao mostrar a produção sexy para o evento.

Nas imagens, Anitta aparece usando um conjunto verde metálico cheio de recortes, uma calcinha fio dental e um chapéu. "Alô galera de Cowboy! Carnaval em Barretos é comigo hoje", avisou ela na legenda da publicação.

Os seguidores não pouparam elogios para a poderosa. "Linda", disse uma seguidora. "Um ícone brasileiro", afirmou outra. "Maravilhosa. Arrasou na fantasia", comentou uma internauta. "eita mulher linda. Arrasa sempre", falou um fã.

Neste último domingo, 27, Anitta encarnou a sereia sexy para se apresentar no CarnaRildy, no Rio de Janeiro. Para o evento, a poderosa do funk vestiu um modelito azul que destacava o seu corpo escultural, focando na barriga sequinha e no bumbum super sarado. "Carnaval no Brasil tá diferente, mas como bom brasileiro, a alegria não pode parar. Hoje eu vou de sereia gamer alegrar vocês", contou ela.

Confira o look da cantora para o Carnaval de Barretos: