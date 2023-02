Anitta surge com a barriga de fora em look justo para curtir o carnaval

Anitta usa body repleto de recortes estratégicos e calça de cintura baixa para show em evento de carnaval no Rio de Janeiro

A cantora Anitta (29) caprichou na escolha do look para mais um evento de carnaval. Depois de desfilar com seu trio elétrico em Salvador, na Bahia, ela se apresentou no Rio de Janeiro e o look chamou a atenção.

A artista apareceu com um conjunto de body cavado e calça de cintura baixa. O body contou com recortes estratégicos na região da barriga sarada da musa e também do quadril sequinho. Além disso, ela destacou a sua beleza com acessórios prateados e maquiagem com brilhos.

Com sorrisão no rosto, a cantora posou para os fotógrafos na entrada do evento.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Anitta revela decisão de não mostrar tanto o bumbum nos looks

A cantora Anitta contou que não está mais dando tanta atenção para o seu bumbum na hora de escolher os looks.

Nos bastidores do trio elétrico, Anitta contou o motivo para não usar mais tantos looks que destacam o bumbum. "Essa moda da calça que na parte de trás deixa só as bolas da bunda de fora eu já usei muito. Mas hoje depende do que eu estou a fim no dia. Não estou mais nessa onda, não. Já mostrei muito a bunda. Estou a fim de deixar a bunda descansar. Ficar cuidando da bunda dá muito trabalho", disse ela ao site Gshow.