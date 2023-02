Anitta revela motivo para não dar mais destaque para o bumbum nos looks

Anitta abre o jogo sobre decisão de evitar mostrar o bumbum: 'Não estou mais nessa onda, não'

A cantora Anitta (29) agitou as ruas de Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 17, com o seu trio elétrico e caprichou na escolha do look. A beldade apareceu com uma fantasia toda prateada, que destacou a cinturinha fina dela e também suas pernas torneadas.

Porém, a estrela contou que não está mais dando tanta atenção para o seu bumbum na hora de escolher os looks.

Nos bastidores do trio elétrico, Anitta contou o motivo para não usar mais tantos looks que destacam o bumbum. "Essa moda da calça que na parte de trás deixa só as bolas da bunda de fora eu já usei muito. Mas hoje depende do que eu estou a fim no dia. Não estou mais nessa onda, não. Já mostrei muito a bunda. Estou a fim de deixar a bunda descansar. Ficar cuidando da bunda dá muito trabalho", disse ela ao site Gshow.

Fotos: Pereira / AgNews

Bruna Marquezine capricha no look para acompanhar o trio de Anitta

Na noite desta sexta-feira, 17, a atriz Bruna Marquezine marcou presença no trio elétrico da cantora Anitta em Salvador. A estrela apareceu com um vestido azul com transparência, decote em V e muito brilho. Além disso, o look curtinho ainda contou com um desenho da animação do Bob Esponja. Para completar o visual, ela colocou tênis preto básico, óculos escuros e brincos prateados.