Anitta ousa com look de 'Pirata' para o Carnaval 2022: "Arrasou"

No clima carnavalesco, Anitta fez uma apresentação em São Paulo na última terça-feira, 01

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 10h17

Encerrando o Carnaval 2022, a cantora Anitta (28) ousou com sua fantasia de 'Pirata' para sua apresentação na capital paulista nesta terça-feira, 01.

Anitta apostou na fantasia em tons de roxo, e ousou com a sensualidade do look escolhido para o 'Ensaios da Anitta'.

Em seu perfil no Instagram, Anitta compartilhou detalhes da produção e arrancou elogios de seus seguidores: "Carnaval moderado. Ano que vem, se Deus quiser tem mais da maneira que a gente gosta", escreveu.

E não demorou para que os fãs da cantora rasgassem elogios: "Linda demais", escreveu um. "É a patroa mesmo, arrasou", disse outro. "Entregou MUITO", comentou o terceiro.

Neste carnaval, Anitta agitou as cidades com seu show e compartilhou todas as produções em seu perfil no Instagram.

Anitta ousa com look de 'Pirata' para o Carnaval 2022: