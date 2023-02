Andressa Urach protagonizou barraco na avenida e virou meme em pleno Carnaval; relembre

Modelo Andressa Urach virou meme após protagonizar barraco histórico no Carnaval de 2013

A modelo Andressa Urach (35) definitivamente é uma das celebridades brasileiras mais polêmicas. Conhecida por seu título de vice Miss Bumbum 2012, a loira já protagonizou diversas confusões, principalmente em época de Carnaval. No ano de 2013, por exemplo, ela chegou a virar meme após um fazer o maior barraco na avenida .

A briga envolvendo Andressa surgiu pouco antes do desfile da Tom Maior se iniciar. Com uma fantasia mínima, a famosa se irritou com um dos dirigentes da agremiação e soltou o verbo para todos ouvirem que não iria mais desfilar.

Na época, Andressa foi flagrada por câmeras do portal G1 enquanto batia boca com o dirigente. Ela disse que não participou do desfile por discordar do destaque que teria, considerado por ela secundário .

Em sua defesa, o dirigente afirmou que ela não poderia fazer exigências, já que não participou dos ensaios. Ela negou e garantiu que tudo estava registrado no extinto site Ego. "Vocês prometeram para gente um destaque e colocaram a gente no meio da fumaça", disse a vice miss bumbum.

"Eu fui a todos os ensaios, é só olhar nas notas do Ego" , esbravejou Andressa, que, de fato, fez diversos registros durante participações nos ensaios técnicos da escola de samba.

A Andressa Urach usando as notas do Ego como argumento é a minha religião pic.twitter.com/qnII3RwOuO — Lucas Zamith (@luzamith) March 29, 2020

Além do problema quanto ao destaque, Andressa chegou a afirmar que teve sua fantasia roubada antes do desfile se iniciar. Em seu perfil do Instagram, Andressa lamentou o ocorrido e garantiu que a situação não foi causada pela escola, mas sim por uma pessoa específica.

Nas redes sociais, o vídeo de Andressa brigando com o dirigente da Tom Maior foi amplamente compartilhado e a musa do Carnaval acabou virando meme. Entre piadas e comentários ácidos, internautas entenderam que ela estava em busca de fama .

Oito anos após o episódio, Andressa deu uma entrevista para o programa Foi Mau, da Rede TV!, no qual confessou que sua fantasia não foi roubada . Segundo a famosa, ela realmente estava querendo exibir os seios na avenida, afim de conseguir um destaque maior na mídia .

"Inventei. Eu tinha escondido, porque queria sair com os seios à mostra mesmo. Menti dizendo isso. A fantasia nunca foi roubada e eu estava daquela maneira porque eu queria mesmo", disse ela.