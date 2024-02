Ana Paula Minerato passa mal antes de desfile e é carregada

Antes do desfile para Gaviões, Ana Paula Minerato passa mal e é socorrida em ambulância; após susto musa desfilou com fantasia vermelha

A musa Ana Paula Minerato passou mal momentos antes de desfilar na Gaviões da Fiel neste sábado, 10. O momento em que a loira foi socorrida foi registrado e ela apareceu sendo carregada até uma ambulância.

Usando um roupão, a artista apareceu abalada e tampando o rosto, sem exibir a fantasia escolhida para se apresentar na escola em que a apresentadora Sabrina Sato é rainha de bateria.

Depois de receber o atendimento no sambódromo em São Paulo, a famosa se recuperou e conseguiu se recompor para sambar com na avenida. Ela então apareceu com uma fantasia vermelha bem exuberante, com brilhos e penas.

No último Carnaval, Ana Paula Minerato passou outro perrengue ao perceber que sua menstruação havia descido momentos antes do desfile.

Veja as fotos de Ana Paula Minerato:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Sabrina Sato arrebata com corpo monumental na avenida

A apresentadora Sabrina Sato brilhou ao passar pelo sambódromo do Anhembi neste sábado, 10. Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, a famosa impressionou ao surgir com uma fantasia inspirada na ciência e no DNA.

Usando os itens metalizados e com algumas cores, a artista deixou à mostra suas curvas bem desenhadas. A mãe de Zoe impressionou com a forma física escultural. Desfilando pela 20 ª para a escola, ela fez sucesso novamente.

Bem carismática, Sabrina Sato sambou sorrindo e acenando para o público. Diferente de muitas musas, a artista não entrou com penas, a fantasia dela mais uma vez foi idealizada por Henrique Filho e transcendeu os limites da imaginação, refletindo toda a matéria que compõe o nosso universo, onde a ciência e a natureza se entrelaçam em um espetáculo de pura magia e encanto. Veja fotos da fantasia aqui.