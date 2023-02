Alexandra Richter faz rara aparição com a filha no carnaval do Rio de Janeiro

Alexandra Richter curte a companhia da filha, Gabriela, em noite de carnaval no Rio de Janeiro

A atriz Alexandra Richter aproveitou a noite desta segunda-feira, 20, para curtir os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí em ótima companhia. Ela surgiu em uma rara aparição com a filha, Gabriela, de 20 anos, em um camarote do evento carnavalesco.

As duas posaram de rostos colados enquanto assistiam aos desfiles das escolas de samba. A atriz está longe das novelas desde que atuou em Além da Ilusão, da Globo.

Vale lembrar que Alexandra Richter adotou Gabriela quando a menina tinha apenas três anos de idade. Recentemente, em entrevista no podcast Prazer, Renata, de Renata Ceribelli, ela contou a sua história com a adoção. "Eu não me via nessa vida sem ser mãe. Sempre quis, mas sempre intuí que seria mãe adotiva. Nunca me vi grávida, nunca me imaginei. Tanto que não quis fazer fertilização", afirmou ela.

E completou sobre a sua escolha. "É a gravidez da alma. Eu tive leite. Fiquei anos com leite. Minha adoção é tardia e inter-racial. A Gabriela tinha três anos, mas eu sou mãe da minha filha desde o dia que ela veio ao mundo. Sempre fui mãe da minha filha. Esses três anos representam o amadurecimento desse encontro de almas. Fico toda arrepiada. Quando falo, sempre tenho vontade de chorar. Eu sempre fui mãe da minha filha", afirmou.

