Alex Escobar e Maju Coutinho prestam homenagem aos operários do samba

O Carnaval 2022 está finalmente começando! Após dois anos, a Marquês de Sapucaí vai ser ocupada com toda alegria e samba.

Durante este período, os operários relacionados aos desfiles foram os que mais sofreram.

Com isso em mente, Alex Escobar (47) e Maju Coutinho (43) decidiram visitar os barracões das agremiações na Cidade do Samba e fazer um ensaio fotográfico.

“Procurei absorver aquela energia, sentir o que se passa na cabeça de cada um desses operários do samba e foi muito especial. Entre todos os envolvidos com o Carnaval, eles foram os que mais sofreram com a pandemia. Deu pra sentir a força do motorista que leva o carro até a avenida, que é uma coisa inacreditável”, disse o comentarista sobre a ocasião.

“O Carnaval não alimenta só a alma dos integrantes das escolas, ele também é uma indústria que bota comida na mesa de muita gente que passou por um período difícil nessa paralisação por causa da pandemia, que mostrou resiliência e seguiu na luta, então, esse retorno é importantíssimo para alimentar também o espírito carnavalesco e para movimentar essa indústria que é a nossa Hollywood”, brincou a jornalista.

No ensaio, a dupla assumiu postos de costureiras, aderecistas e observaram como é o trabalho dos soldadores.

