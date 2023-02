Adriane Galisteu resgata foto ousada em carnaval: "Sem filtro e sem top"

Prestes a desfilar com a Portela na Sapucaí, Adriane Galisteu relembrou a folia de 1997

Adriane Galisteu (49) recordou o Carnaval de 1997, quando estreou na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Portela, aos 23 anos de idade.

Em fotos publicadas nas redes sociais, a apresentadora surge tampando os seios com penas azuis, que combinam com o acessório usado pela artista na cabeça.

"Sem make, sem filtro e sem top meu carnaval de 1997! Sapucaí, dia 19 e 20 estamos junto de novo!", declarou ela.

Galisteu vai desfilar novamente com a escola de samba, que levará um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação.

Sheron Menezzes (39) e Luiza Brunet (60), que também já desfilaram à frente da bateria portelense, são outros nomes convidados para cruzar a avenida neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu foi destaque em Carnaval após casamento com Roberto Justus

No ano de 1999, Adriane Galisteu brilhou e virou destaque no evento pouco tempo depois do seu casamento com Roberto Justus (67).

Uma das celebridades mais populares do Brasil na época, Adriane não escondia o quanto estava apaixonada por Justus.

Antes de vestir a fantasia e colocar o pé na avenida, a artista passou belíssima lua de mel na ilha de CARAS.

"Nunca fui tão bem tratada por musa das multidões. O afeto e a um homem como sou pelo Beto", disse Adriane em entrevista à época.

Entre declarações, beijos e abraços, ela abriu o coração e contou como estava ansiosa para entrar na avenida.

Vivendo uma vida mais discreta na época, Roberto preferiu assistir tudo à distância, abrindo espaço somente para Adriane brilhar no desfile da escola de samba Portela.

Ao aparecer na avenida, ela avistou o amado no camarote e disparou: "Vou desfilar só para você. Roberto, eu te amo".

Na época, Justus confessou à CARAS que tinha um pouco de ciúmes de ver a loira desfilando de biquíni, mas que logo iria se acostumar com a ideia.