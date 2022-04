Cuidados com os pés: 6 produtos para a rotina de self care

Enriquecido com óleo de amêndoas e sementes de apricot, o esfoliante para pés da Nupill remove as células mortas e suaviza calosidades.

Quando o assunto é self care, os pés também precisam de atenção, não é mesmo? Para evitar rachaduras, asperezas e calosidades, alguns cuidados podem ser tomados. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão garantir pés macios, hidratados e saudáveis! Dá uma olhada:

Formulado com os óleos essenciais de lítsea cubeba, lavanda e alecrim, extrato de mirra, além de calêndula e o óleo de oliva, esse creme para os pés da Weleda revitaliza, hidrata e promove maciez.

Além de proporcionar relaxamento, sensação de leveza e aliviar o cansaço do dia, o escalda-pés da Granado limpa e suaviza a pele áspera.

Com uréia, ácido salicílico e ácido lático, essa máscara para os pés da Dermage previne asperezas, repara o ressecamento e hidrata profundamente.

Com textura não-oleosa e de rápida absorção, esse hidratante para os pés da Neutrogena atua na recuperação da aspereza, fissuras e calosidades. Além disso, proporciona sensação de alívio e frescor.

