11 itens divertidos para presentear alguém especial

Listamos produtos que são ótimas dicas de presente

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 14h00 - Atualizado às 15h01

Está procurando um presente único para uma pessoa especial? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 11 itens suuuper divertidos, criativos e que você não pode deixar de conferir. Tem de tudo: porta-cápsulas, umidificador de ar, livros interativos, itens para decoração e muito mais!

Confira e garanta seus favoritos para presentear:

1. Porta-Cápsulas Cheiro de Café Bistrô Café, GeGuton - https://amzn.to/2WLhL9B

Este é aquele 2 em 1 que a gente tanto ama! Além de servir como organizador de cápsulas, o produto é um ótimo item de decoração.

2. Pen Drive Chewbacca - Star Wars - 8GB USB - https://amzn.to/3dzvQxJ

Este é o presente perfeito para os fãs de uma das maiores franquias do cinema!

3. Boia Inflável De Piscina Porta Copo Lata - Unicórnio - https://amzn.to/3brzxnz

Ideal para utilizar na piscina, esta boia inflável vai permitir que você tenha sua bebida favorita pertinho de você.

4. Cachepot Cerâmica Fox With Dots - https://amzn.to/3cowiii

Este cachepot vai dar aquela valorizada na sua planta!

5. Relógio De Parede, Beek Donut Beek Geek's Stuff - https://amzn.to/3cnOetl

Além de ser suuper útil, este relógio de parede vai dar um toque único para o ambiente.

6. Abajur Luminária de Mesa Carambola Luminárias - https://amzn.to/3btxQX6

Esta luminária vai conquistar o coração dos amantes de fotografia!

7. Infusor para chá, Mimo Style: https://amzn.to/3GmRK5g

Super prático e funcional, esse infusor pode ser utilizado para coar, peneirar e também como sachê. Perfeito para presentear quem a-m-a chá!

8. Umidificador de ar ultrassônico: https://amzn.to/3HwtnmY

Este item em formato de lua cheia decora o ambiente de forma única, ilumina e, ainda, funciona como umidificador de ar e difusor de aromas! Demais, né?

9. Uma pergunta por dia: https://amzn.to/3KYZvlr

Neste livro interativo, o leitor deve registrar suas respostas para uma variedade de questões. Em cada página, há espaço para cinco respostas, que devem ser respondidas todos os anos, ao longo de cinco anos. Um exercício incrível para recordar e refletir.

10. Destrua este diário: https://amzn.to/3GjpVL6

Que tal apostar em um diário interativo e inusitado? Para estimular a criatividade, este livro permite que você rabisque, pinte fora das linhas, manche e até mesmo leve-o para o banho. Cada página é uma surpresa!

11. Caneca termossensível, Harry Potter, Mapa Maroto: https://amzn.to/3uiTKJE

Uma caneca mágica para os fãs do bruxo mais famoso do mundo! Após colocar algum líquido quente no recipiente, a caneca termossensível revela a imagem do Mapa Maroto para você.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com o site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/2T89Q6h

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3a7SfBw