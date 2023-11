Shampoo, óleo, máscara e mais: 10 produtos para cuidados com o cabelo em oferta

Confira 10 produtos para cabelo em oferta no Esquenta Black Friday

Com o Esquenta Black Friday rolando no site da Amazon, que tal aproveitar para garantir novos produtos incríveis de cuidados com o cabelo? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens que não podem faltar na sua rotina de beleza e que prometem deixar as madeixas ainda mais lindas. Tem de tudo: shampoo, condicionador, óleo, máscara e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Shampoo Absolut Repair, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3u8V1Vt

Desenvolvido especialmente para cabelos danificados, esse shampoo promove uma reparação e reconstrução instantânea dos fios, trazendo mais brilho, maciez e hidratação profunda. Seus principais ingredientes, quinoa dourada e proteína hidrolisada de trigo, criam um filme protetor que mantém as cutículas seladas.

Reprodução/Amazon

2. Óleo Elixir Ultime, Kérastase: https://amzn.to/3FQYgDt

Indicado para cabelos coloridos, esse óleo garante maior intensidade da cor, brilho, sedosidade e alinhamento dos fios. Além disso, nutre as madeixas, controla o frizz e possui proteção térmica de até 230°.

Reprodução/Amazon

3. Loção para cachos Curvaceous, Redken: https://amzn.to/469yoh9

Esse leave-in indicado para cabelos cacheados e crespos promove disciplina e definição com brilho, balanço e maciez, além de auxiliar na hidratação. Proporciona um efeito anti-frizz, ajudando a dar forma aos cachos com durabilidade e, ainda, protegendo contra agressões externas e raios UV.

Reprodução/Amazon

4. Fluído termoativado Liso Mágico, Lowell: https://amzn.to/3MCZOor

Desenvolvido para cabelos lisos, esse fluído termoativado ajuda a controlar o frizz, repara pontas duplas, auxilia no desembaraço e protege os fios do calor.

Reprodução/Amazon

5. Máscara fortificante Rapunzel, Lola Cosmetics: https://amzn.to/49xCeDF

De uso contínuo para estimular o crescimento dos fios, essa máscara garante uma raiz mais forte e fios com uma vida mais longa - sejam eles enfraquecidos por procedimentos químicos, ferramentas de calor ou danos ambientais.

Reprodução/Amazon

6. Infusão 2.0 Acidificante, Widi Care: https://amzn.to/3QxpHYb

Indicado para cabelos porosos, desvitalizados, sem brilho e com frizz, esse produto controla o pH dos fios. Além de conferir brilho e maciez, sela as cutículas da fibra capilar, reduz o aspecto opaco e muito mais.

Reprodução/Amazon

7. Kit Cronograma Capilar Be(M) Dita Ghee, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3ufbN5b

Esse kit é perfeito para cabelos quebradiços, ressecados e porosos. Com três máscaras capilares, ajudam a repor os nutrientes, resgatam força e hidratam profundamente os fios.

Reprodução/Amazon

8. Kit Revival, Braé: https://amzn.to/3u2pHHQ

Com uma máscara, um shampoo e um condicionador, esse kit ajuda a resgatar cabelos intensamente desestruturados e danificados.

Reprodução/Amazon

9. Fortifying Shampoo, Keune: https://amzn.to/3sqVTnR

Esse shampoo fortificante anti-queda é ideal para uso diário e indicado para cabelos masculinos com pouca densidade, finos e com queda.

Reprodução/Amazon

10. Máscara Non Stop Hydration, Aussie: https://amzn.to/3uajmKJ

Com fórmula vegana e livre de parabenos, essa máscara garante hidratação intensa e prolongada - que não pesa nas madeixas!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy