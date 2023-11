Romance, fantasia, suspense e mais: 15 livros em oferta na Black Friday

Confira livros incríveis para garantir na estante com ótimos descontos

A Black Friday da Amazon já começou! No dia 24 de novembro, você pode conferir milhares de ofertas imperdíveis em todo o site, nas mais diversas categorias. Clique aqui para conferir mais detalhes e ofertas em destaque!

E se você está procurando livros incríveis para garantir na estante, que tal aproveitar a data especial para escolher os melhores com desconto? Para te ajudar nessa missão, separamos 15 obras que estão com ótimos preços no site para você conhecer. E tem de tudo: romance, suspense, fantasia e muito mais!

Confira e escolha seus livros favoritos:

1. Hábitos milionários, de Napoleon Hill: https://amzn.to/47QWQoJ

Napoleon Hill, o lendário autor dos clássicos best-sellers Quem pensa enriquece e Mais esperto que o diabo, foi imortalizado por suas contribuições ao gênero de desenvolvimento pessoal. Neste trabalho inédito, Hill compartilha hábitos-chave que fornecem a base para o sucesso de mudança de vida. Hábitos dos milionários explica as regras fundamentais que constroem uma vida próspera e revisita conceitos já consolidados de Hill, porém de uma maneira totalmente nova e aplicada para a sua rotina.

2. O livro secreto do escritor, de Lilian Cardoso: https://amzn.to/3uuoN7n

Após ouvir por anos a frase “Eu adoraria escrever um livro, mas não sei por onde começar”, a especialista em marketing Lilian Cardoso decidiu reunir toda sua experiência no mercado editorial para democratizar o ensino sobre como escrever, publicar e divulgar obras de qualidade. Neste livro, revela os bastidores do mundo literário, detalha as etapas de lançamentos e desmistifica os rankings dos mais vendidos que, muitas vezes, parecem enigmáticos. Além disso, conta com um workbook para escritores que vai guiá-lo da escolha do tema à conexão com os leitores. Cada capítulo apresenta técnicas, exercícios e ferramentas que ajudarão você a transformar ideias em obras admiradas.

3. Gatilhos mentais, de Gustavo Ferreira: https://amzn.to/40SswYl

Nessa obra, você descobrirá como aplicar na prática 32 "gatilhos" no seu negócio, indo muito além de uma simples comunicação de vendas. Essas são estratégias provadas para você construir um negócio sólido usando todos os recursos da mente humana a seu favor, de forma ética, íntegra e lucrativa.

4. Minha vida com os garotos Walter, de Ali Novak: https://amzn.to/46ulJ8B

O objetivo de Jackie sempre foi o mesmo: perfeição. Notas perfeitas, looks perfeitos, estudar na escola perfeita. Se alcançasse a perfeição, quem sabe o pai e a mãe a notariam? Mas, quando seus pais morrem em um trágico acidente, Jackie se muda para o outro lado do país, para a casa dos Walter... que, por acaso, têm onze filhos (e uma filha). Os garotos Walter são barulhentos, sempre sujos e irritante, e não acham que uma menina como ela, acostumada a viver numa grande metrópole, vai se adaptar à vida no campo. Como Jackie pode se encaixar nesse novo mundo caótico e cheio de garotos, enquanto tenta manter sua aura de perfeição em homenagem aos pais?

5. Agathas, de Kathleen Glasgow e Liz Lawson: https://amzn.to/46oNDTv

No verão passado, o namorado “superestrela do esporte” de Alice Olgive deu um fora nela. Então, Alice desapareceu por cinco dias. Quando aparece, ela simplesmente não fala nada a respeito, por isso para onde foi ou o que aconteceu é o grande mistério na Enseada do Castelo. Ou melhor, era o grande mistério do lugar, já que agora outra namorada de Steve desapareceu: Brooke Donovan, a ex-melhor amiga de Alice. E, infelizmente, tudo indica que Brooke não irá voltar. Diante dessa situação, Alice conta com a ajuda de Íris Adams, adolescente encarregada de ajudá-la a repor o conteúdo escolar perdido, para descobrir o que aconteceu com Brooke. Para isso, utilizam a obra completa da escritora Agatha Christie, a fim de solucionar o mistério.

6. Amar e ser livre é possível, de Marcos Lacerda: https://amzn.to/47tzEgl

Amar e ser livre... será que essas duas palavras podem andar juntas? Sim, elas podem. No entanto, fomos ensinados que as duas coisas não estão relacionadas, associando o amor à posse. Diante desse cenário, o livro traz uma conversa sobre o tema, percorrendo áreas e situações do cotidiano que farão você refletir se a sua relação está proporcionando asas para voar ou correntes que aprisionam. Porque o amor até pode, em um primeiro momento, causar uma grande desordem em nossas emoções. Mas é necessário educá-las e aprender a ser livre.

7. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/47HEaaE

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

8. É assim que começa, de Colleen Hoover: https://amzn.to/47RkcdX

Lily Bloom continua administrando uma floricultura. Seu ex-marido abusivo, Ryle Kincaid, ainda é um cirurgião. Mas agora os dois estão oficialmente divorciados e dividem a guarda da filha, Emerson. Quando Lily encontra Atlas, com quem não fala há quase dois anos, parece que finalmente chegou o momento de retomar o relacionamento da adolescência. Mas apesar de divorciada, Lily não está exatamente livre de Ryle. Culpando Atlas pelo fim de seu casamento, Ryle não está nada disposto a aceitar o novo relacionamento de Lily. Alternando entre os pontos de vista de Atlas e Lily, É assim que começa retoma logo após o epílogo de É assim que acaba.

9. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3Rdh7iH

Com uma narrativa madura, precisa, delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

10. Trilogia - O Senhor dos Aneis, de J. R. R. Tolkien: https://amzn.to/40Q2B3J

Apesar de ter sido publicado em três volumes – a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei – desde os anos 1950, o Senhor dos Anéis não é exatamente uma trilogia, mas um único grande romance que só pode ser compreendido em seu conjunto, segundo a concepção de seu autor, j.r.r. Tolkien. Com design cuidadosamente pensado para refletir a unidade da obra e os desenhos originais feitos por Tolkien para as capas de cada volume, este box reúne os três livros da saga do anel e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da Terra-Média.

11. Sapiens: uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari: https://amzn.to/3uB1AjI

O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Numa fração ínfima desse tempo, uma espécie entre incontáveis outras o dominou: nós, humanos. Somos os animais mais evoluídos e mais destrutivos que jamais viveram. Nesta obra, o historiador aplica uma fascinante narrativa histórica a todas as instâncias do percurso humano sobre a Terra. Da Idade da Pedra ao Vale do Silício, temos uma visão ampla e crítica da jornada em que deixamos de ser meros símios para nos tornarmos os governantes do mundo.

12. Em busca de mim, de Viola Davis: https://amzn.to/3RbsOGH

A internacionalmente aclamada atriz Viola Davis narra em sua biografia, Em busca de mim, tudo o que viveu desde a infância difícil até o estrelato. Nesta biografia você vai conhecer uma garotinha chamada Viola, que fugia de seu passado até tomar a transformadora decisão de parar de fugir para sempre.

13. As obras revolucionárias de George Orwell: https://amzn.to/46v2j3e

George Orwell é um dos escritores mais importantes do século XX. Foi autor de romances, ensaios, críticas e artigos jornalísticos, com textos de fácil compreensão, inteligentes e críticos, apontando as injustiças sociais. Suas obras trazem oposição ao totalitarismo, o que as tornaram influentes na cultura popular, mas também na política. Conheça a essência de Orwell em 1984, A revolução dos bichos e Dentro da baleia e outros ensaios.

14. Amor(es) verdadeiro(s), de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3SVwzkD

Emma Blair casou com seu namorado do colegial, Jesse, quando tinha vinte anos. Juntos, eles construíram uma vida diferente das expectativas de seus pais e das pessoas de sua cidade natal, Massachusetts viajam o mundo todo e curtiram a vida ao máximo. Mas, em vez do tradicional "e viveram felizes para sempre", uma tragédia separa os dois, no dia do seu aniversário de um ano de casamento. O helicóptero com o qual Jesse sobrevoava o Pacífico desaparece e, assim, o amor da vida de Emma se vai para sempre. Emma volta para sua cidade natal em uma tentativa de reconstruir a vida e, depois de anos de luto, reencontra um velho amigo, Sam, que lhe mostra ser, sim, possível se apaixonar novamente. E quando os dois ficam noivos? Emma sente que a vida lhe deu uma segunda chance de ser feliz. Pelo menos é o que parece ― até que Jesse é encontrado. Ele está vivo e tentou voltar para casa, para Emma, todos esses anos que passou desaparecido. Agora, com um marido e um noivo, Emma precisa descobrir quem ela é e o que quer, enquanto tenta proteger todos que ama.

15. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim: https://amzn.to/3SXDBWo

Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, essa obra é para quem deseja tranquilizar os pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. Ele nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos. Você vai descobrir que a forma como percebemos o mundo é um reflexo do que se passa em nossa mente. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Quando ela está repleta de pensamentos negativos, o mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, o mundo faz o mesmo.

