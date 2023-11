Psicologia e saúde mental: 10 livros para garantir sobre os temas em oferta

Confira livros incríveis para garantir no Esquenta Black Friday

O Esquenta Black Friday está rolando no site da Amazon! Pensando nisso, que tal garantir novos livros incríveis em oferta? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 obras sobre psicologia e saúde mental que estão disponíveis por ótimos preços no site.

Confira e descubra novas obras incríveis para ter na estante:

1. Memórias, sonhos, reflexões, de Carl Jung: https://amzn.to/47tnLqn

Nesta obra, Carl Jung compartilha suas memórias mais íntimas sobre a busca pelo significado além das aparências, suas explorações do Além, mitos e símbolos que povoam o inconsciente coletivo e muito mais. Uma fonte para quem anseia compreender a essência da mente humana e as múltiplas camadas que compõem nossa psique.

2. Parentalidade consciente, de Daniel Siegel e Mary Hartzell: https://amzn.to/47bGwip

Como não deixar os traumas que sofremos durante a infância afetarem nossa postura como pais? Como não repetir os erros da nossa criação com nossos filhos? Nesta obra, os autores ajudam os pais a entenderem e educarem seus filhos de maneira saudável e compassível. Uma chance aos pais, educadores e cuidadores de se autoconhecer, tornando-se mais equilibrados e conscientes, para que possam criar crianças fortes, resilientes e realizadas.

3. O cérebro e a inteligência emocional, de Daniel Goleman: https://amzn.to/3uf7yXt

Ao longo dos últimos anos, novas publicações sobre a inteligência emocional surgiram. Neste livro, Daniel Goleman apresenta descobertas essenciais sobre o tema, mostrando sua aplicação, como intensificar os estados cerebrais ligados ao desempenho ótimo, achar a chave para a empatia e a ação do circuito cerebral nas relações do ambiente de trabalho.

4. Histórias clínicas, de Sigmund Freud: https://amzn.to/46fW4Ar

Ao longo da vida, Freud publicou cinco grandes histórias clínicas, que se tornaram casos paradigmáticos da vida psicanalítica: Dora, Hans, Homem dos Ratos, Schreber e Homem dos Lobos. Neste volume, você encontra as histórias adaptadas para a realidade dos leitores brasileiros, proporcionando uma visão das superfícies texturais e das camadas internas.

5. Mentes únicas, de Luciana Brites e Clay Brites: https://amzn.to/47w1jNn

O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta de maneira decisiva nossa capacidade de percepção social. Seja por preconceito ou dificuldade de aceitação, o fato é que precisamos estar mais atentos aos primeiros sinais apresentados na infância para trabalhar de maneira correta com essa condição. Com linguagem acessível, os autores trazem um panorama histórico sobre o tema até os tempos atuais.

6. A coragem de ser feliz, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga: https://amzn.to/49DFX2z

Três anos depois da primeira conversa, um jovem volta ao gabinete de um filósofo, frustrado por não conseguir colocar em prática as ideias que aprendeu. O homem retorna seus ensinamentos, mostrando como a psicologia da coragem de Adler pode ajudar o jovem a se realizar e ter relacionamentos saudáveis.

7. O ponto da virada, de Malcolm Gladwell: https://amzn.to/49LGOhI

Você já pensou no que faz com que um produto, serviço ou mesmo atitudes virem moda da noite para o dia? Neste livro, Malcolm Gladwell apresenta uma maneira diferente de entender os fenômenos sociais desse tipo: vê-los como epidemias. Através desse ponto de vista, pessoas podem transformar radicalmente seus comportamentos ou crenças, desde que estejam diante do estímulo certo.

8. Manual de terapia cognitivo-comportamental para adolescentes ansiosos, de David A. Clark: https://amzn.to/3QYI4Xp

A adolescência é um período cheio de mudanças e desafios, e é possível que pensamentos negativos e preocupações estejam atrapalhando a sua vida. Com base na terapia cognitivo-comportamental (TCC) e incluindo 34 atividades práticas, este manual irá ajudá-lo no enfrentamento da ansiedade, ensinando a desafiar os pensamentos intrusivos e descobrir novas maneiras de pensar sobre seus gatilhos.

9. Crianças desafiadoras, de Luciana Brites e Clay Brites: https://amzn.to/47w2r3t

Entenda como contribuir de maneira positiva com crianças que têm Transtorno Opositivo-Desafiador, e quais são as melhores estratégias para acabar com as brigas dentro de casa. Neste livro, você poderá conferir com mais detalhes tudo sobre um dos transtornos mais comentados da atualidade, e como você poderá ajudar seu filho a ter uma vida mais tranquila e feliz.

10. Luto é outra palavra para falar de amor, de Rodrigo Luz: https://amzn.to/49uhD37

A morte de um amor é uma das experiências mais devastadoras enfrentadas pelo ser humano. E o que acontece quando sufocamos nossos sentimentos, evitando entrar em contato com eles? Neste livro, o psicólogo Rodrigo Luz apresenta as muitas faces e diversos sentimentos que constituem o luto, e conta algumas das muitas histórias vividas por ele no contato com famílias e indivíduos que enfrentam a perda.

