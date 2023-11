Praticidade e tecnologia: 10 notebooks em oferta na Black Friday

Confira opções de notebooks que vão fazer toda a diferença na sua rotina

Se você está procurando itens que garantam maior praticidade e tecnologia na sua rotina de trabalho, estudos e lazer, está no lugar certo! Selecionamos várias opções de notebooks incríveis, e que prometem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Ah, e a melhor parte é que todos eles estão em oferta na Black Friday da Amazon!

No dia 24 de novembro, você pode conferir milhares de ofertas imperdíveis em todo o site, nas mais diversas categorias. Clique aqui para conferir mais detalhes e ofertas em destaque!

Confira nossa lista e garanta seu notebook favorito:

1. MacBook Air, 13 polegadas, Apple: https://amzn.to/3GgxjJC

Mais desempenho por menos do que você imagina! Este MacBook conta com processador M1 (reunindo CPU, GPU, Neural Engine e outros componentes em uma peça só), que garante um desempenho excepcional.

Reprodução/Amazon

2. Notebook Ideapad Gaming 3: https://amzn.to/46t94mq

Com processador Ryzen Série 5000 e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX GX 1650, este notebook de 15.6 polegadas é full HD, silencioso e projetado com sistema de resfriamento otimizado para não esquentar. Além disso, possui teclado retroiluminador em LED branco.

Reprodução/Amazon

3. Samsung Book Core i5: https://amzn.to/49OfJua

Com tela de 15.6 polegadas e Full HD, este notebook possui 256GB e será perfeito para o dia a dia!

Reprodução/Amazon

4. MacBook Pro, 13 polegadas, Apple: https://amzn.to/3RdthrK

Com a potência do chip M2, este botebook de 13 polegadas é super potente e portátil. Possui CPU de 8 núcleos de última geração, desempenho contínuo com resfriamento ativo, até 20 horas de bateria, câmera HD, microfones com qualidade de estúdio e tela brilhante.

Reprodução/Amazon

5. Notebook Ultrafino Ideapad 3, Lenovo: https://amzn.to/3SWaPVP

Com design leve e compacto, esse notebook possui tela full HD antirreflexo de 15,6 polegadas, além de Wi-Fi AC ultrarrápido, teclado numérico para maior agilidade e nitidez e qualidade de som com certificação Dolby Audio.

Reprodução/Amazon

6. Notebook Gamer Predator Helios 300, Acer: https://amzn.to/3RgjQrP

Este notebook gamer conta com processador Intel Core i7 11ª geração, tela de 15,6 polegadas, resolução Full HD e sistema operacional Windows 11.

Reprodução/Amazon 7. Galaxy Book 2 IntelCore, Samsung: https://amzn.to/3N05ucl Esse notebook eleva a sua experiência premium. Afinal, possui design super fino e leve, além de tela AMOLED. Reprodução/Amazon 8. Notebook Vivobook 15, Asus: https://amzn.to/47EUb1q Com tea de 15,6 polegadas LED e Full HD, esse notebook também possui sistema Windows 11 Home e processador Intel Core i3 de 11ª geração. Reprodução/Amazon 9. Notebook 2 em 1, Multilaser: https://amzn.to/3MXbKll Com processadro Intel Celeron N4020, esse notebook 2 em 1 possui tela touch HD de 11,6 polegadas, 4GB de memória RAM e armazenamento de 64GB. Reprodução/Amazon 10. Notebook Dell Inspiron 15 3000: https://amzn.to/46pIGtn Com tela de 15,6 polegadas, esse notebook também possui Windows 11 Home, memória de 8GB DDR4 e AMD Ryzen 5 5500U. Reprodução/Amazon

