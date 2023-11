iPhone, Echo, notebooks e mais: 13 eletrônicos com até 40% off na Black Friday da Amazon

Confira 13 dicas de eletrônicos incríveis para garantir em oferta

A Black Friday da Amazon já começou! A partir de hoje, o site está reunindo milhares de ofertas imperdíveis nas mais diversas categorias - eletrônicos, livros, beleza, moda, casa, cozinha e muito mais. E para te ajudar a escolher os melhores produtos para o dia a dia, preparamos uma lista com 13 eletrônicos que estão com até 40% off. Tem de tudo: iPhone, Echo, notebooks, smart TV e muito mais!

Confira nossa seleção e não deixe de escolher eletrônicos incríveis para o seu dia a dia:

1. iPhone 14 Pro, 1TB, Apple: https://amzn.to/47MEogR

Descrição do produto: Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas | Tela Sempre Ativa e ProMotion | Dynamic Island, nova forma de interação no iPhone | Câmera grande-angular de 48MP para resolução até 4 vezes maior | Modo Cinema em 4K Dolby Vision | Modo Ação para vídeos em movimento com estabilidade | Chip A16 Bionic com GPU de 5 núcleos.

Reprodução/Amazon

2. Notebook Ideapad Gaming 3i, Lenovo: https://amzn.to/47N4LDy

Descrição do produto: tela de 15,6” full HD antirreflexo | Processador 11ª geração de Intel Core i5-11300H | Silencioso e não esquenta, com sistema de resfriamento otimizado | Equipado com prática porta de privacidade da webcam | Teclado retroiluminado em LED branco.

Reprodução/Amazon

3. MacBook Air 13”, Apple: https://amzn.to/3urpWN4

Descrição do produto: tela de 13” | Processador M1 da Apple com CPU 8-core e GPU 7-core | Armazenamento de 256GB | Memória RAM de 8GB | Até 18 horas de autonomia | Neural Engine 16-core para uma aprendizagem automática avançada.

Reprodução/Amazon

4. Samsung Book Intel Core: https://amzn.to/3MVDeHU

Descrição do produto: tela de 15,6” full HD LED | Windows 11 Home | Armazenamento de 256GB SSD | Memória RAM de 8GB | Intel Iris Xe.

Reprodução/Amazon

5. Monitor UHD 32”, Samsung: https://amzn.to/47JTzat

Descrição do produto: monitor UHD Samsung de 32” | Freesync | Resolução Ultra HD 4K de imagem | Poderoso multitarefas com Picture-by-picture | Display Port.

Reprodução/Amazon

6. Caixa de som Boombox, Aiwa: https://amzn.to/46IOzlT

Descrição do produto: som de alta definição com 3 vias | 1 subwoofer, 2 midrange e 2 tweeters | 3 amplificadores de áudio um para cada canal (grave, médio e agudo) | 200W RMS de potência | Radiadores passivos laterais | Proteção IP66 à prova d’água | Até 30 horas de bateria | Conexão Bluetooth 5.3.

Reprodução/Amazon

7. Fone de ouvido, WAAW by Alok: https://amzn.to/47JzGR5

Descrição do produto: cabo de 1,2 metros e controles de toque no botão remoto | Over ear para uso prolongado | Design leve e confortável | Compatibilidade em diversos dispositivos | Microfone integrado.

Reprodução/Amazon

8. Fechadura eletrônica inteligente, Fortezza: https://amzn.to/49RBPvE

Descrição do produto: cinco modos para abrir a porta (biometria, senhas, cartão, aplicativo e chave mecânica) | Design moderno com espelho em vidro | Fechadura de embutir, sem necessidade de infraestrutura elétrica | Modelo automático, tranca a porta quando ela é fechada | Compatível com Alexa.

Reprodução/Amazon

9. Smartwatch Track Go, i2GO: https://amzn.to/47sJYVO

Descrição do produto: tela touch de 1,69” | Bateria de até 7 dias | Alexa integrada | Proteção IP68 à prova d’água | 60 modos esportivos | Monitoramento de saúde | Compatível com Android e iOS.

Reprodução/Amazon

10. Kindle 11ª geração: https://amzn.to/47urbtw

Descrição do produto: tela de 300 ppi de alta resolução e antirreflexo | Iluminação embutida ajustável | Modo noturno | Bateria com duração estendida | Armazenamento de 16GB.

Reprodução/Amazon

11. Echo Pop: https://amzn.to/3Re8Ive

Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

Reprodução/Amazon

12. Smart TV LED 32”, TCL: https://amzn.to/40PyitW

Descrição do produto: tela LED HD de 32” | Wifi Dual Band | 3 HDMI | 1 USB | Controle por aplicativo | Compatível com Google Assistant, Alexa e Apple Homekit.

Reprodução/Amazon

13. Fire TV Stick Lite: https://amzn.to/40UG4Tu

Descrição do produto: ideal para streaming em alta definição | Imagem Full HD 1080p | Áudio HDMI com passagem de som codificado Dolby | Controle remoto Lite por voz com Alexa | Armazenamento 8GB | Memória RAM 1GB | Conexão com Wi-Fi 5.

Reprodução/Amazon

