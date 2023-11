Esquenta Black Friday: 14 itens esportivos com até 25% off na Amazon

Bicicleta, luvas, raquete e muitos outros itens incríveis com desconto para você aproveitar

O Esquenta Black Friday está rolando no site da Amazon e, para aproveitar as melhores ofertas, que tal conferir itens esportivos com até 25% off? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com várias ofertas em destaque no site e que você precisa garantir para treinos mais práticos, completos e eficientes. Tem de tudo: bibicleta, luva, raquete, esteira e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Garrafa Switchback, Stanley: https://amzn.to/3StYDLY

Ideal para transportar para qualquer lugar, essa garrafa possui um botão de acionamento de fluxo, além de ser prática, leve e com um design super moderno. É capaz de manter o líquido gelado por até 9 horas devido à tecnologia de parede dupla com isolamento à vácuo. Com adição de gelo, sua bebida fica gelada por até 36 horas!

Reprodução/Amazon

2. Bicicleta Foxer Hammer Aro 26, Houston: https://amzn.to/40F2hof

Além de seu uso para fins recreativos e esportivos, essa bicicleta de 26 polegadas tem um impacto positivo no bem-estar e no meio ambiente. É super acessível, ocupa pouco espaço, não gera poluição e garante que você se exercite de forma completa.

Reprodução/Amazon

3. Bicicleta ergométrica, Dream Fitness: https://amzn.to/3SB9Cn0

Projetada para fortalecer as pernas, queimar gorduras abdominais e garantir um trabalho muscular intenso, essa bike ergométrica de uso residencial possui regulagem de intensidade com cinta magnética, além de um painel com 5 funções (velocidade, distância, tempo, calorias e scan).

Reprodução/Amazon

4. Colchonete de exercícios, Muvin: https://amzn.to/3SARARD

Esse colchonete de exercícios possui 95cm de comprimento e 55cm de largura, sendo recomendado para práticas em solo (como alongamentos, abdominais, funcionais e ginástica localizada). Leve e fácil de transportar, possui boa aderência e é impermeável ao suor e água.

Reprodução/Amazon

5. Roda dupla de exercícios, Vollo Sports: https://amzn.to/3SC5nYi

A roda de exercícios garante um trabalho incrível para os músculos estabilizadores da coluna, com muita segurança.

Reprodução/Amazon

6. Corda de pular, Acte Sports: https://amzn.to/3QSbOF3

A corda de pular da Acte Sports conta com contador de giros, é prática, leve e resistente. Com ela, você pode se exercitar e programar o seu treino de diversas formas, acelerando a queima de calorias.

Reprodução/Amazon

7. Bola suíça premium, LiveUp: https://amzn.to/3sCmLBk

Ideal para atividades de condicionamento físico e até para exercícios de reabilitação, essa bola contribui para aumento da força, agilidade e velocidade, com atividades de baixo impacto.

Reprodução/Amazon

8. Mini Bands LiveUp: https://amzn.to/47vWSSR

Ideal para exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, essa mini band melhora a coordenação motora, aprimora habilidades funcionais e aumenta a mobilidade e flexibilidade do corpo.

Reprodução/Amazon

9. Step de ginástica, Muvin: https://amzn.to/3u3omAy

Com altura ajustável de três formas diferentes, esse step é antiderrapante e possui travas nas peças para segurança. É muito utilizado em treinos nas academias, já que auxilia na perda de peso, tonificação das pernas e glúteos, melhora do condicionamento físico, desenvolvimento da coordenação e ritmo e aumento da resistência muscular.

Reprodução/Amazon

10. Correia de tórax, Polar H10: https://amzn.to/3MEGYxf

Com este item, você pode monitorar sua frequência cardíaca com máxima precisão, graças aos seus eletrodos aprimorados. Compatível com os melhores aplicativos fitness e muitos outros dispositivos com Bluetooth, também pode ser utilizado na natação.

Reprodução/Amazon

11. Esteira EP-1600, Polimet: https://amzn.to/49sQjlH

Perfeita para caminhadas, essa esteira possui barra de apoio para maior segurança, sendo ideal para todas as idades. Auxilia na melhora da capacidade física e no fortalecimento dos músculos, sendo ideal para o dia a dia. Possui nível de inclinação de 4,05° e monitor com 5 funções (velocidade, distância, tempo, calorias e scan).

Reprodução/Amazon

12. Luva de boxe muay thai e kickboxing, Vollo Sports: https://amzn.to/49Gyy2u

Desenvolvida com PU de alta qualidade, essa luva é ideal para auxiliar no desempenho de força, agilidade e habilidade na prática de esportes como boxe, muay thai e kickboxing.

Reprodução/Amazon

13. Banco para musculação, Natural Fitness: https://amzn.to/46bkZVw

Esse banco de musculação oferece a possibilidade de diversos exercícios em um único equipamento. Sua estrutura possui um sistema de regulagem para práticas em posições retas, inclinadas e declinadas, e conta com 8 níveis de regulagem no encosto e 3 níveis de regulagem no assento.

Reprodução/Amazon

14. Raquete de beach tennis, VXN: https://amzn.to/467BcLI

Feita com material avançado, essa raquete garante precisão perfeita para controle da bola. Seu núcleo é feito com suavidade premium e o comprimento estendido é de 50cm, fornecendo maior alavancagem no saque.

Reprodução/Amazon

