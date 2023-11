Echo, Fire TV e mais: 11 dispositivos Amazon em oferta no Esquenta Black Friday

Confira opções de dispositivos inteligentes que vão fazer diferença na sua rotina

Se você sempre desejou ter uma rotina mais automatizada e prática, essa é a hora! O Esquenta Black Friday está rolando no site da Amazon, e você pode garantir dispositivos incríveis em oferta. De Echo à Fire TV, não vão faltar opções que vão fazer toda a diferença na sua rotina.

Confira a seleção de dispositivos Amazon em oferta e escolha seus favoritos:

1. Echo Pop: https://amzn.to/47k1Vpw

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

Reprodução/Amazon

2. Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/47idqxU

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Detecção de movimento | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

Reprodução/Amazon

3. Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/3SIf4En

Descrição do produto: tela de 8” com resolução de 1280 x 800 pixels | 2 alto-falantes de 2,0” | Câmera de 13 MP com enquadramento automático | Personalização por reconhecimento facial | 4 microfones | Dimensões de 200mm x 135mm x 99mm.

Reprodução/Amazon

4. Echo Show 5, 3ª geração: https://amzn.to/3suW3Lb

Descrição do produto: tela de 5,5” com resolução de 960 x 480 pixels | 1 alto-falante de 1,75” | Câmera de 2 MP | 3 microfones | Dimensões de 147mm x 91mm x 82mm.

Reprodução/Amazon

5. Echo Show 10: https://amzn.to/3SER3hE

Descrição do produto: tela de 10” com resolução de 1280 x 800 pixels | Sensor de movimento | 2 alto-falantes de 2,0” | Câmera de 13 MP com enquadramento automático | Personalização por reconhecimento facial | HUB de casa inteligente Zigbee integrado | 4 microfones | Dimensões de 251mm x 230mm x 172mm.

Reprodução/Amazon

6. Echo Show 15: https://amzn.to/40HDqjC

Descrição do produto: experiência Fire TV | Tela de 15,6” com resolução de 1920 x 1080 pixels | 2 alto-falantes de 1,6” | Câmera de 5 MP | Personalização por reconhecimento facial | Montagem na parede | 6 microfones | Dimensões de 402mm x 252mm x 35mm.

Reprodução/Amazon

7. Echo Studio: https://amzn.to/3R78JS0

Descrição do produto: tecnologia de processamento de áudio espacial para experiência imersiva | 5 alto-falantes | tecnologia Dolby Atmos | Adaptação a qualquer ambiente | HUB de casa inteligente integrado | Proteção de privacidade.

Reprodução/Amazon

8. Echo, 4ª geração: https://amzn.to/3QJ87QT

Descrição do produto: Woofer de neodímio 3” e dois tweeters de 0,8” | Áudio de alta definição sem perdas | Dolby Audio | Detecção de movimento | Sensor de temperatura | HUB de casa inteligente Zigbee integrado | Controles de privacidade | Dimensões de 144mm x 144mm x 133mm.

Reprodução/Amazon

9. Echo Buds, 2ª geração: https://amzn.to/3SIfcDR

Descrição do produto: cancelamento de ruído ativo | Assistente de voz com acesso por voz (Alexa) ou por toque (Alexa, Google Assistente, Siri) | Duração da bateria com carga total por até 5 horas (6,5 horas com ANC e palavra de ativação da Alexa desativados | Total de horas com estojo de recarga de até 15 horas (19,5 horas com ANC e palavra de ativação da Alexa desativados) | Classificação IPX4 de resistência à água | 4 tamanhos de ponteiras e 2 tamanhos de ganchos de fixação.

Reprodução/Amazon

10. Fire TV Stick: https://amzn.to/40Fu3B7

Descrição do produto: ideal para streamings em alta definição com comandos de TV | Qualidade de imagem full HD 1080p (alta definição) | Tecnologia de Áudio Dolby Atmos | Controle remoto por voz com Alexa incluído | Armazenamento de 8GB | Memória RAM de 1GB | Suporte e conectividade Wi-Fi 5.

Reprodução/Amazon

11. Fire TV Stick Lite: https://amzn.to/3MSqIsD

Descrição do produto: ideal para streaming em alta definição | Qualidade da imagem full HD 1080p (alta definição) | Áudio HDMI com passagem de som codificado Dolby | Controle remoto Lite por voz com Alexa incluído | Armazenamento de 8GB | Memória RAM de 1GB | Suporte e conectividade Wi-Fi 5.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy