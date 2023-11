Echo: confira 3 opções do dispositivo com Alexa em oferta na Black Friday

Echo Dot, Echo Show e Echo Studio em oferta para você garantir

Se você não vê a hora de ter uma Alexa em casa, não pode perder essas dicas! Selecionamos três dispositivos Echo que estão em oferta na Semana Black Friday e que prometem fazer toda a diferença no seu dia a dia.

Confira detalhes dos produtos e escolha seu favorito:

1. Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/3Gcheow

Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Controles de privacidade | Sensor de temperatura | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

2. Novo Echo Show 5, 3ª geração: https://amzn.to/3STFtPN

Descrição do produto: Alexa integrada | Tela de 5,5” com resolução de 960x480 pixels | 1 alto-falante de 1,75” | Câmera de 2MP | 3 microfones | Áudio aprimorado com vocais nítidos e graves duas vezes mais potentes | Processador Amazon AZ2 Neural Edge | Dimensões de 147mm x 91mm x 82mm.

3. Echo Studio: https://amzn.to/3Gac2kP

Descrição do produto: Alexa integrada | Três alto-falantes mid-range de 2” (51mm), um tweeter de 1” (25mm), um woofer de 5,25” (133mm) com abertura de graves para maximizar a saída de graves | Adaptação automática a qualquer cômodo | Tecnologia de processamento de áudio espacial | Compatibilidade com o Fire TV | Conectividade de casa inteligente Zigbee e Matter | Dimensões de 206mm x 175mm.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

