Cuidados com o bebê: 8 itens para o dia a dia em oferta

A Semana Black Friday está acontecendo no site da Amazon! Para aproveitar a data, que tal garantir itens incríveis de cuidados com o bebê? Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 opções de produtos que vão fazer toda a diferença na rotina dos pequenos e dos pais. Tem de tudo: lenços umedecidos, cremes, sabonetes e muito mais!

Confira e escolha itens incríveis para o dia a dia:

1. Lenços umedecidos, Pampers: https://amzn.to/40Kt827

Criados para uma limpeza prática no dia a dia, esses lenços umedecidos com aroma de aloe vera são suaves e resistentes, hidratam e refrescam a pele do bebê sem causar irritações.

2. Creme reparador Cicastela, Mustela: https://amzn.to/3uihW0O

Esse creme reparador hidratante multiuso é feito com 92% de ingredientes de origem natural, reparando, acalmando e purificando a pele.

3. Sabonete líquido, Huggies: https://amzn.to/46knyog

Especialmente desenvolvido para limpar os cabelos e a pele do bebê sem irritar, esse sabonete é livre de lágrimas e garante muita maciez.

4. Creme para assaduras, Hipoglós: https://amzn.to/3MOOZ2C

Com vitaminas A e E em sua fórmula, esse creme para assaduras hidrata e nutre a pele, além de ser super fácil de usar, espalhar e limpar.

5. Sabonete Hora do Sono, Johnson’s Baby: https://amzn.to/3SHcLl9

Com essência natural calm perfeita para a hora do sono, o sabonete oferece uma agradável sensação de relaxamento e garante um cheirinho suave na pele.

6. Leite corporal Hydra Bebé, Mustela: https://amzn.to/3QDiaXI

Com textura cremosa leve, o leite corporal possui abacate em sua fórmula. Além de garantir maciez e suavidade para a pele, fortalece e protege a barreira cutânea.

7. Loção enriquecida, Baby Dove: https://amzn.to/3MNU1wv

Sem corantes e parabenos, essa loção hipoalergênica e com pH neutro garante até 24 horas de hidratação na pele.

8. Gel lavante corporal, Mustela: https://amzn.to/3uieCm9

Seguro para o uso desde o nascimento, esse gel lava suavemente e protege a pele, compensando os efeitos de ressecamento do banho.

