Black Friday: 10 itens incríveis para presentear alguém em oferta na Amazon

1. Dixit: Odyssey, de Galápagos Jogos: https://amzn.to/3Gf2eGe

Essa adaptação do jogo original permite até 12 jogadores na mesa, que precisam decifrar as belas e enigmáticas ilustrações do jogo enquanto buscam a vitória.

2. Tênis Urano 2, Olympikus: https://amzn.to/47pHRSU

Ideal para quem busca conforto e estilo no dia a dia, o solado deste tênis possui a tecnologia de amortecimento Evasense, que proporciona mais leveza, maciez e flexibilidade nas passadas.

3. Tênis Glam 3, Olympikus: https://amzn.to/3QQPJWq

Além de tecnologia de amortecimento Evasense, esse tênis possui forro em tecido poliéster com espuma, puxador em fita bicolor no traseiro e palmilha plana.

4. Smartwatch Track Go, i2GO: https://amzn.to/3uui3q0

Com Alexa integrada, esse relógio inteligente permite que você realize chamadas, acesse mais de 60 práticas esportivas, gerencie atividades diárias e monitore sua saúde. Além disso, o produto possui classificação IP68 de resistência à água.

5. Console PlayStation 5: https://amzn.to/3RaqnnN

Este console oferece novas possibilidades de jogabilidade que você nunca imaginou. Reproduza jogos para PS5 e PS4, experimente carregamento extremamente rápido do SSD de ultra-velocidade e muito mais.

6. Bicicleta ergométrica, Dream Fitness: https://amzn.to/3GdTiAV

Se você deseja praticar exercícios físicos mas não sabe por onde começar, essa bicicleta ergométrica é a opção ideal! Ela é desenvolvida para uso residencial, tem capacidade de até 110kg e monitor com cinco funções que indicam tempo, velocidade, distância, calorias e Scan.

7. Esteira eletrônica, Dream Fitness: https://amzn.to/47IkKCH

Desenvolvida para uso residencial, essa esteira é dobrável, possui rodinhas para transporte e capacidade para até 130kg. O aparelho tem velocidade máxima de 16km/h, três níveis de inclinação, nove programas pré-definidos de velocidade e sistema de absorção de impactos com 8 amortecedores que preservam as articulações.

8. Caixa de som BassPro Go, JBL: https://amzn.to/3sNFutW

Esse item de 15,75 polegadas conta com alto-falante woofer e é perfeito para você escutar suas músicas favoritas em alto e bom som.

9. Fones de ouvido Live Free 2, JBL: https://amzn.to/3MXZnWd

Esse fone de ouvido sem cabo permite que você escute músicas de forma muito mais prática e em qualquer lugar.

10. Dispositivo FOREO Ufo 2: https://amzn.to/46sdolM

Desfrute dos cinco mais famosos tratamentos do Spa no conforto da sua casa. Os dispositivos UFO combinam termoterapia, crioterapia, terapia de luz LED, massagem T-Sonic e aplicação de máscara em um único dispositivo.

