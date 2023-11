Beleza, eletrônicos e mais: 18 produtos que estão em oferta na Semana Black Friday

Confira dicas de produtos incríveis para garantir em oferta na Amazon

A Black Friday está se aproximando, e os descontos já estão acontecendo no site da Amazon. Se você deseja renovar seus produtos de beleza, eletrônicos e muitos outros itens do dia a dia, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 18 ofertas imperdíveis para você garantir no site.

De produtos de skincare à canecas Stanley, não vão faltar opções para sua rotina. Confira:

1. Escova Taiff Easy: https://amzn.to/3QSWt5Y

Com cerdas laterais com dupla altura, essa escova seca, alisa, modela e dá volume aos fios. Possui duas temperaturas e jato de ar frio para madeixas super brilhantes e saudáveis.

2. UV Mineral Brush, Fotoprotector Isdin: https://amzn.to/3sCbH7z

Esse protetor solar em pó conta com FPS 50, além de garantir uma cobertura leve e matte na pele.

3. Protetor e bronzeador corporal bifásico, Hydro Oil, Isdin: https://amzn.to/3MW8PZV

Com FPS 30 contra raios solares, este item hidrata a pele, ativa e potencializa seu bronzeamento natural.

4. Sérum Healthy Renew, Cetaphil: https://amzn.to/3SSevI8

Este sérum anti-aging proporciona redução do número de rugas e linhas finas, além de hidratar a pele e garantir um brilho saudável, maciez e firmeza.

5. Fotoprotector Fusion Water Color, Isdin: https://amzn.to/3uu05nF

Esse protetor solar com cor conta com FPS 50, textura ultraleve à base de água e é recomendado para uso diário. Além de uniformizar o tom da pele, disfarça as imperfeições e proporciona um acabamento matte.

6. Gel creme, Cetaphil: https://amzn.to/3QOhRcQ

Com fórmula enriquecida com aloe vera e alantoína, esse gel creme de rápida absorção combina hidratação intensa com sensação leve e não pegajosa.

7. Kit L’Oréal Paris: https://amzn.to/3RbGqll

Esse kit conta com três itens incríveis: uma água micelar que ajuda a manter a hidratação da pele e prevenir o surgimento de linhas de expressão; um sérum preenchedor de textura leve para uma pele mais radiante, preenchida, firme e hidratada; e um protetor com FPS 60, que previne o envelhecimento e possui ação antioleosidade.

8. Tônico Adstringente, Nivea: https://amzn.to/3QSdYmT

Com vitamina B5 e livre de álcool etílico em sua fórmula, esse tônico limpa e remove as impurezas profundamente, além de reduzir e controlar a oleosidade da pele.

9. Kit Nivea: https://amzn.to/47Ieye2

O kit conta com um sérum que reduz manchas escuras e evita seu reaparecimento, deixando a pele uniforme e luminosa; e um sabonete em gel, que controla o brilho e a oleosidade, além de limpar e esfoliar a epiderme.

10. Hidratante labial Morango Shine, Nivea: https://amzn.to/3Rc5EQD

Esse item garante até 24 horas de hidratação nos lábios, além de pigmentos brilhantes, cor delicada e um delicioso aroma de morango.

11. Echo Pop: https://amzn.to/3sK9gjc

Super compacto e com Alexa integrada, esse smart speaker garante som de qualidade no ambiente e milhares de skills com a assistente de voz. Basta pedir para definir timers, informar a previsão do tempo, ler notícias, comprar produtos, realizar chamadas, responder às suas perguntas e muito mais.

12. Fire TV Stick 4K: https://amzn.to/49Oy22d

Para uma verdadeira experiência cinematográfica, esse item é ideal! Com ele, você pode acessar seus streamings favoritos em 4K Ultra HD com suporte para Dolby Vision e áudio imersivo Dolby Atmos. Possui Alexa integrada, suporte para Wi-Fi e comandos de TV.

13. Lâmpada inteligente, i2GO Home: https://amzn.to/3SOljqr

Com essa lâmpada inteligente, você controla e personaliza a iluminação de onde estiver! São milhões de cores para você escolher através do aplicativo, que é compatível com a Alexa, Google Assistente e outros dispositivos inteligentes.

14. Caixa de som Essential Sound, i2GO: https://amzn.to/3R7PdVc

Essa caixa de som possui 10W de potência RMS e bateria com até 8 horas de duração. Além disso, conta com conexão Bluetooth 5.0 e alto-falantes potentes para uma experiência sonora intensa, que proporciona graves poderosos e dinâmicos.

15. Garrafa Stanley Legendary Classic: https://amzn.to/3QSdzAT

Essa garrafa à vácuo possui diversos tamanhos (1L, 1,4L e 1,8L), é resistente e durável. Feita com isolamento superior que mantém líquidos quentes ou frios por até 24 horas, além de possuir tampa multiuso e resistente à vazamentos.

16. Garrafa térmica Flip Straw, Stanley: https://amzn.to/3ukvB7m

Com 651ml, essa garrafa foi desenvolvida para manter sua bebida gelada por mais de 16 horas (ou até 45 horas com adição de cubos de gelo). Possui tecnologia de parede dupla de aço inoxidável 18/8 e com vedação à vácuo, além de tampa com bico rígido e canudo flexível.

17. Copo térmico Everyday, Stanley: https://amzn.to/3QOZ1Ci

Companheiro para todas as horas do seu dia, esse copo térmico de 296ml é super funcional e moderno. Pode manter suas bebidas geladas por até 5 horas ou 20 horas adicionando cubos de gelo. Ele ainda conta com uma tampa de acrílico, evitando que o líquido esparrame pelas bordas.

18. Fone de ouvido Audio-Technica ATH-M20X: https://amzn.to/3R7PqHY

Com design moderno e materiais de alta qualidade, esse fone de ouvido garante uma experiência auditiva confortável, com áudio aprimorado e isolamento efetivo.

