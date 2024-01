Zezé Di Camargo revela o que sentiu ao ver Wanessa no BBB 24

Pai de Wanessa Camargo, o cantor Zezé Di Camargo revela o que sente ao ver sua filha disputando o reality show BBB 24, da Globo

O cantor Zezé Di Camargo está empolgado ao ver sua filha mais velha, Wanessa Camargo, no BBB 24, da Globo. Ela está no elenco do Grupo Camarote, que é formado por seis famosos, na atual edição do reality show. No entanto, ele confessou que se sente um pouco apreensivo sobre o modo que o público pode receber sua herdeira.

“Quero que saibam quem ela é. Como pai, não poderia ser de outra maneira, né? Tenso, estou nervoso para caramba. Você ver sua filha assim exposta para o Brasil inteiro. É uma faca de dois gumes. A gente não sabe como as pessoas vão entender. Ainda mais neste mundo que a gente vive hoje, de condenações através de redes sociais”, disse ele ao site Notícias da TV.

Mesmo assim, ele apoia a decisão da filha. “Estou feliz porque sei que era uma vontade dela. Sei que isso faz a Wanessa feliz. Sei que ela gosta de desafios. A vida dela toda é assim”, declarou.

Wanessa é fruto do antigo casamento de Zezé com a socialite Zilu Godoi.

Zezé Di Camargo se declarou para Wanessa Camargo

Em dezembro de 2023, Wanessa Camargo fez aniversário e ganhou um recado carinhoso do seu pai. Zezé relembrou uma foto dos dois juntos e falou sobre a admiração que sente pela filha.

"Filhos são coisas abençoadas na vida da gente. E você, como primogênita, tem provado nesses tempos o quão você é justa, verdadeira, talentosa e guerreira. Vou ser sempre seu protetor e amigo. Você é corajosa, não tem medo de nada!!! Te desejo, um aniversário abençoado e uma vida toda cheia de alegria. Te amo e feliz aniversário minha filhona. Não esqueça que você tem aqui um pai pra o que der e vier!!!", afirmou.