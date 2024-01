Zezé di Camargo aposta que Wanessa será destaque do BBB 24: "O Brasil vai se apaixonar"

Zezé di Camargo revelou ter altas expectativas quanto a participação de Wanessa no BBB 24, mas confessou uma certa preocupação

Zezé di Camargo está animado e com altas expectativas para a participação de Wanessa Camargo no BBB 24. Apesar das preocupações como pai, ele garante que a cantora tem tudo para se tornar um destaque do reality show e sair vitoriosa.

"Sei que a Wanessa gosta de desafios. A vida dela toda é assim. Desafios e mais desafios. E ao mesmo tempo, se ela tiver um tempo lá para mostrar para o Brasil quem é realmente a Wanessa Camargo, vai ser muito bom porque ela é uma pessoa extraordinária artisticamente falando e como ser humano, as pessoas vão se apaixonar pela menina-mulher incrível que é a Wanessa", disse ele em depoimento à imprensa.

O sertanejo completou falando sobre suas angústias enquanto pai e afirmou que teme por Wanessa deixar a competição muito cedo. Segundo Zezé, a filha tem uma personalidade única e merece que o Brasil inteiro conheça sua essência.

"Meu medo é que ela saia rápido e não tenha chance de mostrar quem ela realmente é em todos os sentidos. Minha esperança é a de que ela fique mais tempo, para as pessoas saberem quem realmente é a Wanessa Camargo. Aí vou ficar feliz porque tenho certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por ela", afirma.

Quanto à alta exposição do programa, que é um dos mais assistidos do país, ele disse que o destino é incerto e fica um pouco preocupado com a repercussão de determinadas situações do jogo. "Como pai não poderia ser de outra maneira, né? Tenso, nervoso pra caramba.. Você ver sua filha assim exposta para o Brasil inteiro. É uma faca de dois gumes", disse.

"Não sabe como as pessoas vão entender. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje de condenações através de redes sociais, enfim. Então, como pai, muito preocupado, assisti tudo, fiquei vendo e torcendo. Ao mesmo tempo, feliz porque sei que era uma vontade dela", finaliza.