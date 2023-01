Yasmin Brunet brinca sobre não estar no elenco do BBB: "Com certeza ia ser cancelada"

Yasmin Brunet tem consolado os fãs que estão frustrados com sua ausência no elenco do BBB

Yasmin Brunet (34) tem lidado com a frustração dos fãs, que estavam ansiosos por vê-la na casa mais vigiada do país.

A modelo abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de três milhões de seguidores, para interagir com os internautas enquanto atualizava o bronze.

Ao ser perguntada sobre o BBB, Yasmin tranquilizou os fãs. "Gente, vou assistir o BBB inteiro com vocês. Vamos assistir juntos e a gente vai julgar todo mundo [risos]".

Quando um seguidor afirmou que estava certo de que ela não seria cancelada, a modelo se divertiu: "Essa é uma certeza que tenho. Eu seria cancelada em algum momento. É óbvio que eu seria".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet desabafa sobre término com Gabriel Medina: "Senti que estava todo mundo contra mim"

Yasmin Brunet falou sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina (28) ao participar do podcast PodDelas. A modelo disse que o término foi difícil e lamentou toda a exposição que enfrentou.

"Todo final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi muito cruel o meu, porque eram mentiras todos os dias, e sempre ruim pra mim, eu sendo o lixo", desabafou.

Os dois se casaram em 2020 e terminaram a relação em janeiro do ano passado. Na entrevista, Brunet falou sobre os comentários que via sobre o fim de seu casamento com o surfista. "Término já é difícil e ainda ter tudo isso e a galera falando com tanta certeza nos comentários, como se dormissem do seu lado. Eu senti que estava todo mundo contra mim", afirmou.

Ela ainda contou que tinha medo de andar na rua devido à forma que o fim de seu casamento repercutiu na web. "Numa época, eu não queria nem sair de casa por estar com medo do que as pessoas falavam de mim. Eu me imaginava entrando em um restaurante e todo mundo pensando aquilo de mim. Não queria ver aqueles olhares. Eu sabia o que era verdade, mas não adiantava falar, porque não iriam acreditar", acrescentou.