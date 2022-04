Xuxa Meneghel relembra participação de Arthur Aguiar, ainda pequeno, em seu programa : '' Vai ser sempre meu campeão…''

Ao declara sua torcida para Arthur Aguiar, Xuxa Meneghel lembrou de uma participação que o ator fez em seu programa quando ainda era criança

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 14h10

Nesta terça-feira, 26, acontecerá a grande final do Big Brother Brasil 22 e uma série de artistas vem declarando sua torcida para os três finalistas Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23).

Entre elas está Xuxa Meneghel (59), que usou suas redes sociais para declarar sua torcida para Arthur, lembrando uma cena encantadora que viveu com o ator durante seu programa quando ele ainda era pequeno.

A apresentadora publicou um vídeo onde Arthur aparece, ainda criança, ganhando um patrocínio super especial ao vivo, na época em que ainda tentava se tornar nadador profissional. Em uma segunda cena, o artista ainda retorna para o programara para agradecer o apoio e o patrocínio de Xuxa.

Na legenda, Xuxa falou com carinho do momento e se derreteu pelo finalista do BBB: "Arthur, você é e vai ser sempre meu campeão... Tirando primeiro, segundo ou terceiro lugar… torço muito por você e não é de hoje."

"PA e DG vocês conquistaram meu coração no decorrer do programa, mas a tia Xuxa já declarou a torcida dela há anos por este baixinho. Boa sorte a vocês 3 e o que o público decidir vai ser lindo. BBB22 que pena que ta acabando", finalizou ela.

Muitos seguidores da artista ficaram encantados com a cena e passaram a comentar no post: "Que fofo!", disse um. "Que gracinha Xuxa!", falou outro. "Que massa! Arthur campeão desde sempre!", escreveu um terceiro.

Confira a cena que Xuxa Meneghel lembrou ao declarar sua torcida para Arthur Aguiar no BBB 22: