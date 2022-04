Big Brother / MALVADÃO

Xamã sobe ao palco da grande final do BBB 22 e canta seu hit "Malvadão 3"

Xamã cantou para os finalistas do BBB 22 e animou a grande final do reality com seu hit "Malvadão 3"

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 23h59

Xamã foi uma das atrações musicais da grande final do BBB 22 - Foto: Davi Padovani/Gshow