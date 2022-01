Whindersson Nunes sugere mudanças para o Big Brother: ''Podia fazer que nem Round 6''

Inspirado na série de sucesso da Netflix, Whindersson Nunes dá ideia inusitada para fazer o jogo do BBB esquentar

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h58

Na última quarta-feira, 26, em meio aos debates sobre o BBB22, Whindersson Nunes (27) deu sua opinião sobre o que deve ser feito no reality através de suas redes sociais.

Fã do programa, o humorista sugeriu que Boninho (60) fizesse algo parecido com Round 6, série de sucesso da Netflix. Na lógica, cada participante que saísse, acrescentaria um valor ao prêmio final.

“Boninho podia fazer que nem ‘Round 6’, cada participante que sai tem sua porcentagem convertida em um valor em reais, tipo saiu com 77%, adiciona-se 770 mil reais ao prêmio, que os jogos comecem”, escreveu ele em seu Twitter.

Além do comediante, outros artistas também comentaram sobre o caso após os internautas levantarem a discussão sobre a nova motivação para entrar no BBB, já que o prêmio milionário acaba ficando de lado em comparação com a exposição nas redes sociais e lucros com parcerias publicitárias.

Recentemente, o ex-noivo de Maria Lina (23) realizou um leilão para arrecadar fundos para doações às vítimas das chuvas na Bahia. Dentre os itens, estava o vestido da grande final utilizado por Juliette Freire (32).