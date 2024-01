Wanessa revela pedido do filho ao descobrir ida da mãe para o BBB 24

A cantora Wanessa Camargo revelou qual foi a reação do filho mais velho, José Marcus, ao descobrir que a mãe está no elenco do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado na noite desta sexta-feira, 5, e integra a lista com os 18 nomes dos 26 participantes que vão participar da nova temporada. Nos bastidores do pré-confinamento, a estrela revelou qual foi a reação dos filhos, José Marcus e João Francisco, com a notícia de que a mãe vai participar do Big Brother Brasil.

Ao site Gshow, a artista contou que o filho mais velho fez um pedido inesperado sobre a participação da mãe no reality show. "A reação deles foi muito boa. Até fiquei mais tranquila. Falei primeiro para o meu mais velho. [...] Conversei com ele antes e somente com a aprovação dele, eu iria. Ele está superanimado. Ele só me pediu para não sair na segunda semana. Para ficar pelo menos um mês", disse ela.

Então, ela falou sobre a saudade que seu filho caçula vai sentir dela. "Quando me vê na TV, ele sente mais saudade. Já o José gosta de ver para matar a saudade", comentou.

Com a ida dela para o BBB 24, os filhos dela vão ficar com a madrasta, a atriz Isis Valverde. Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality. De acordo com o site, o empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB - nas outras oportunidades, ela recusou o convite.

Filho de Wanessa Camargo fez aniversário nesta sexta

O filho mais velho de Wanessa Camargo, José Marcus, fez aniversário nesta sexta-feira, 5. Ele completou 12 anos de idade, mas passou a data longe da mãe, que já está confinada para entrar no reality show. Porém, ela deixou uma mensagem pronta para sua equipe postar nas redes sociais para celebrar o aniversário do filho.

"Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar. Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", disse ela.