Wanessa chama colegas do BBB 24 para festa de Zezé di Camargo e cantor rebate: "Tem que avisar"

Em depoimento, Zezé di Camargo revelou reação ao ver Wanessa divulgando evento particular no BBB 24 e convidando brothers

A participação de Wanessa Camargo no BBB 24 tem sido uma atração à parte. Na madrugada desta terça-feira, 09, a artista convidou todos os colegas de confinamento para curtir um evento privado de seu pai, o que pegou o próprio Zezé di Camargo de surpresa.

O convite em questão foi feito para o Cruzeiro do Zezé Di Camargo Rústico, que está marcado para acontecer entre 16 a 19 de novembro. "Se ela prometeu levar a galera lá, já tá prometido, eu vou cumprir com certeza", disse ele, em depoimento à imprensa.

Em meio a animação do público depois do anúncio de Wanessa, o sertanejo aproveitou para lembrar que o projeto faz parte da divulgação de seu novo disco solo, intitulado Rústico. "Só tem que avisar que é o Cruzeiro do Zezé Di Camargo Rústico e não Zezé Di Camargo e Luciano", afirmou.

Ainda sobre a estreia do BBB 24, Zezé contou que ficou de olho em todos os detalhes do reality e confessou que ficou tão tenso quanto os confinados. O cantor revelou que passou a entender melhor a angústia que muitos familiares de ex-BBBs relataram em entrevistas.

Leia também: Prima de Wanessa, Day Camargo defende cantora no BBB 24: 'Dinheiro não compra tudo'

"Assisti a prova, mas é muito tenso pra gente que tá de fora, a gente que é pai, a gente fica muito pior que a pessoa que tá lá dentro em termo de nervosismo, de medo das pessoas julgarem de uma maneira errada e a gente sabendo quem é a filha da gente, não é fácil".

"Agora comecei a entender os outros pais, como ficavam nervosos. Imagina quando tiver uma disputa mais acirrada. Mas, se Deus quiser, ela vai ter sabedoria para saber se defender lá dentro. Mas, eu acho que a Wanessa é muito corajosa. Eu não iria jamais, com certeza", finaliza.